Греция подписала соглашение о паспортах вакцинации с Израилем 9.02.2021, 14:12

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Это сделано для восстановления туризма.

Греция и Израиль подписали соглашение, которое позволит людям, вакцинированных против коронавируса, свободно передвигаться между двумя странами после восстановления путешествий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис настаивал на принятии в ЕС общего паспорта вакцинации, чтобы помочь туристической отрасли, но Брюссель колеблется, пока ограничивая свою поддержку только медицинскими целями. Противники паспортов прививок заявляют об обеспокоенности относительно дискриминации и конфиденциальности.

Обе страны уже имеют так называемые "зеленые паспорта", функционирующие внутри страны. Новое соглашение о взаимном признании сертификатов о прививках было подписано во время визита Мицотакиса в Иерусалим, во время которого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что это позволит путешествовать "без каких-либо ограничений, без самоизоляции".

"Я ожидаю, что то, что мы будем делать с Израилем, будет пробным запуском того, что мы сможем сделать с другими странами", - сказал Мицотакис.

В воскресенье греческие власти продолжили ограничения на все международные поездки. Все прибывшие должны показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до полета, и пройти карантин в течение семи дней. На данный момент все международные рейсы в Израиль запрещены.

"Я надеюсь, что к апрелю мы подавим эпидемии, а также будем быстро двигаться по плану вакцинации", - добавил греческий премьер.

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