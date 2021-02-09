Пинск: полгода революции 9.02.2021, 14:27

Пинск, август 2020

Появился фильм о том, как жители столицы Полесья восстали против нелегитимного режима.

9 февраля исполняется полгода со дня президентских выборов в Беларуси. Власть осталась прежней, но белорусы повсеместно продемонстрировали желание перемен.

Пинск стал одним из городов, где люди 9-10 августа, не признавая результатов голосования, вышли на улицы.

Протестные акции сопровожались задержаниями, избиением мирных граждан, в том числе журналистов.

Сотни невинных людей испытали на себе жестокость силовиков, узнали, что такое следственный изолятор.

Журналисты «Медиа Полесья» собрали кадры, снятые нашими репортёрами в те августовские дни и после.

Смотрите фильм: «Пинск: полгода противостояния».

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