Журналисты показали, какую квартиру в ипотеку может купить среднестатистический белорус 7 9.02.2021, 14:53

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Отопление печное, туалет – на улице.

С февраля Беларусбанк начал предоставлять ипотеку на покупку жилья. Процентная ставка — 21% годовых, максимальный срок кредитования — 20 лет.

На официальном сайте банка есть специальный калькулятор, который позволяет определить, какую сумму ипотеки банк выдаст вам на вашу зарплату, сколько ежемесячно придется платить и как много составит переплата по ипотеке за жилье при таком раскладе через 20 лет, пишет «Брестская газета».

Если вбить в этот калькулятор среднестатистическую зарплату жителя Брестчины по последним данным за декабрь 2020 года (1 289 рублей), то окажется, что он может позволить себе ипотеку лишь в размере 29 746,15 рубля максимум. Каждый месяц кредитополучатель должен будет выплачивать банку 644,50 рубля, 123,94 из которых – по основному долгу, а 520,56 рубля – процентов. За 20 лет ипотеки житель региона таким образом заплатит 124 289,35 рубля процентов.

Печное отопление, туалет – на улице

«БГ» решила поискать в интернете, на сайтах агентств недвижимости и площадках для объявлений, какую квартиру можно купить в Бресте на 29 746,15 рубля, которую дадут в ипотеку со среднестатистической зарплатой. Дело это оказалось непростым. За такую сумму мы нашли всего две квартиры на рынке вторичного жилья. Посмотрите, как они выглядят.

Так, например, 29 782 рубля хотят за «однушку» на Речице в Бресте общей площадью 25 кв. м.

Она находится в доме 1957 года постройки. В квартире – деревянные полы, межкомнатные двери и окна. Отопление – печное. Есть ли в квартире санузел или все удобства находятся на улице – в объявлении не сказано.

Второй вариант, доступный по ипотеке, дешевле, но и состояние квартиры похуже. Квартира также находится на Речице (возможно даже в одном доме с той квартирой, которую мы описывали выше). Просят за нее 24 968 рублей.

В квартире есть только холодная вода, отопление – печное, а туалет – на улице.

Мнение эксперта

Экс-глава Нацбанка профессор экономики Станислав Богданкевич считает, что объявленная в Беларусбанке программа ипотеки под 21% годовых не решит жилищных проблем для большинства белорусов, пишет telegraf.by.

«Предложенные условия неплохие, кроме одного пункта – «21 процент годовых». Разве кто-то это потянет?! Это явно завышенная процентная ставка, с ней у ипотеки не будет перспектив. С позиции экономики, размер кредита до 100 процентов стоимости жилья тоже не очень хорошо. Потому что собственная доля в любых инвестициях всегда гарантирует устойчивость этих инвестиций», — рассказал экономист.

По словам Богданкевича, темпы роста белорусской экономики сейчас около нуля и она на грани коллапса. И это основная причина того, что ипотека не сработает.

А за границей как?

Ипотека под 21% годовых – не самая невыгодная в мире. Так, в Нигерии, например, одна из самых высоких ставок по ипотеке — 30%. Это обусловлено высокой инфляцией. Тем не менее, граждане, которые вносят небольшой процент своего дохода в государственный банк, могут претендовать на ставку в 9% от Национального жилищного фонда.

А вот самая низкая процентная ставка по ипотеке – в Японии. Всего 0,1% годовых.

В среднем процентная ставка по ипотеке в разных странах мира колеблется от 1% до 5%. Так, по данным на 2019 год ипотеку на 10 лет в Германии можно было взять со ставкой в 1%. Ставки по ипотечным кредитам во Франции в прошлом году в среднем были равны 1,23%. В Великобритании средние ставки колебались от 1,56% по ипотеке на 2 года до 2,65% по ипотеке с фиксированной ставкой на 10 лет. В 2019 году в США средняя ставка по ипотеке составляла 3,12% при 15-летнем займе и 3,6% при займе длительностью до 30 лет.

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