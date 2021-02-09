Ученые обнаружили в Турции огромный клад необычных римских монет 9.02.2021, 15:19

4,303

Фото: Elif Özer

Оборотная сторона каждой монеты рассказывает свою историю.

В Турции археологи, проводившие раскопки на месте древнего города Айназой на западе страны, обнаружили клад римских монет на берегу ручья, пишет nv.ua.

Возраст 651 монеты составляет около 2100 лет, но, несмотря на их возраст, текст и изображения, выгравированные на них, все еще читаемы, сказала Элиф Озер, археолог из Университета Памуккале в Турции, которая участвовала в раскопках.

«Это было чрезвычайно захватывающее открытие», — сказала Озер. Вполне вероятно, что «высокопоставленный римский военный пришел сюда … и он, должно быть, закопал эти монеты здесь по неизвестной нам причине».

Археологи нашли кувшин, закопанный на берегу ручья в Айзанои. Изучив клад, они определили 439 монет как динарии, или древнеримские монеты, отчеканенные из серебра, а 212 — как цистофоры, серебряные монеты из Пергама, древнего греческого полиса, который был расположен в современной северо-западной Турции.

По словам ученых, многие из монет были отчеканены на юге Италии, и все монеты, датированные периодом между 75 и 4 годами до нашей эры, украшают портреты римских императоров.

«Цезарь, Брут, Марк Антоний и Август изображены на монетах, а оборотная сторона каждой монеты рассказывает другую историю, — сказала она.

Например, на одном из типов монет изображена сцена с Энеем — троянским героем, сыном богини Афродиты и Анхиса, двоюродного брата троянского царя, согласно греко-римской мифологии; Эней также известен как предок Рема и Ромула, братьев-близнецов, которые считаются основателями Рима. В сцене, выгравированной на монете, Эней несет Анхиса на спине.

После того, как команда закончила инвентаризацию редкой находки, они отправили клад в Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре, где монеты будут выставлены на обозрение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».