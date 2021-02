«Храбрость и человечность белорусского народа не перестают поражать» 9.02.2021, 15:39

Как весь мир следит за сильным и решительным сопротивлением на нашем континенте.

Раньше, если спросишь у иностранца, что он знает о Беларуси, он в первую очередь скажет про Лукашенко и «последнюю диктатуру Европы», а теперь все вспоминают первым делом не о нем, а о белорусском народе, который стал символом мирной настойчивой борьбы за свободу и демократические перемены. The Village Беларусь поинтересовался, как белорусам удалось заставить весь мир не сочувствовать им, а восхищаться их смелостью и настойчивостью и вытеснить из иностранного инфопространства Лукашенко.

Последние лет 20 белорусским брендом за рубежом была диктатура, а не тракторы, богатый урожай долгунца и великий уникальный путь, как этого хотелось бы пропаганде и самому Лукашенко.

Иностранцы, которые никогда не были в Беларуси, часто вообще не в курсе, что это не Россия, а отдельная страна или думают примерно так: «Беларусь существует, чтобы соседние Польша и Литва красиво выглядели на карте». А те, что в курсе, знают, что этой страной уже вечность управляет Лукашенко, а еще белорусы подарили миру «танки», за что им спасибо. Добиться вау-эффекта у иностранцев, которые в Беларусь приезжали, стране тоже лучше всего удавалось не самыми своими положительными сторонами. В соцсетях и отзывах на популярных сайтах чаще писали не о чистых улицах и особом шарме советского ГУМа и сталинского ампира, а о неприветливостью белорусов, отсутствии нормального сервиса и жизни в принципе, особенно за пределами Минска.

В общем, в СМИ и соцсетях Беларусь если и возникала время от времени, то почти всегда по какому-то негативному поводу, когда режиму удавалось впечатлить мир каким-то новым безумством, например, рекомендацией лечить коронавирус водкой и трактором.

Но во время первых летних протестов, а особенно уже после выборов Беларусь, а точнее сами белорусы, начали иностранцев впечатлять чем-то позитивным, а не пугать и шокировать. Помните, как в сентябре таксист, как в голливудском боевике, спас протестующего от силовиков? Этот ролик обсуждал весь мир и был впечатлен больше невероятной солидарностью белорусов, чем предсказуемой жестокостью силовиков. А в октябре жильцы «Каскада» развернули здоровенный БЧБ-флаг на фасаде многоэтажки, снова впечатлив своей смелостью и борьбой иностранцев из разных стран. Мы прочитали несколько сотен постов в соцсетях, в которых жители разных стран упоминают Беларусь, и заметили, что слова «Лукашенко» и «диктатура» теперь звучат в них намного реже. И хоть белорусам пока не удалось избавиться от самой диктатуры, но от диктатуры как единственной ассоциации со страной уже удалось избавиться совершенно точно. Когда границы откроются и белорусы снова начнут путешествовать, после ответа на вопрос «where are you from» им вместо «ааа, слышал, Лукашенко-диктатор» придется слышать «аааа, Беларусь! слышал, вы крутые!». And it’s true.

Вот несколько рандомных постов и комментариев, которые отражают нынешнее популярное мнение и ощущения иностранцев от белорусов:

The bravery of the Belarusian people is beyond words. — April Moyer (@AprilMuttz) December 6, 2020

«Неописуемая храбрость белорусского народа».

«Храбрость и человечность белорусского народа не перестают меня поражать»

«Какое мужество продолжает проявлять белорусский народ. Они выходят на улицы уже несколько месяцев, рискуя быть арестованными, подвергнуться полицейскому насилию и пыткам. И все же они все еще здесь, заявляя о своем голосе и своей свободе».

I stand in solidarity with the Belarusian people! Spreading a message of peace and love should never be an arrestable offense!#freebelarus#freeandfairelections #lukashenkoneedstogo pic.twitter.com/mKcwdUAbSJ — Tuckermania (@Tuckermania) December 26, 2020

«Я солидарен с белорусским народом! Распространение послания мира и любви никогда не должно быть преступлением, подлежащим аресту!»

«Белорусскому народу всегда было, чем гордиться, но чем конкретно непонятно. Раньше речь шла о еде, умных привлекательных людях и о том, чтобы быть более чистой и приятной версией России. Сейчас? Ха! Они — надежда и гордость свободного мира!»

«Я следила за событиями. Я поражена, что белорусский народ все еще протестует. Удивительно, что они не сломлены всем, что им пришлось пережить. Гордитесь своей родиной. Я надеюсь, что они победят, и я надеюсь, что скоро».

«Белорусский народ обречен на успех. Это самое сильное и решительное ненасильственное движение, которое континент видел за очень долгое время. Но это будет нелегко. Вам нужно что-то, чтобы перерубить Гордиев узел, вроде всеобщей забастовки, иначе это все будет тянуться очень долго».

«Dmitry: Существует всего несколько вечных вещей, одна из них — Лукашенко.

Sergey Yun: К несчастью, да. Я восхищен силой белорусского народа, который до сих пор продолжает протестовать. У нас такого никогда не было».

But unmistakably: the brave Belarusian people have now encouraged the Russians by their example to question Putin's dictatorial position! A completely unpredictable success! — Klaus Thiel (@scaramuccio0) February 3, 2021

«Но бесспорно: мужественный белорусский народ своим примером подтолкнул россиян к тому, чтобы поставить под сомнение диктаторскую позицию Путина! Совершенно неожиданный успех!»

«Я мечтаю выучить несколько фраз на белорусском»

«Очень по-белорусски»

literally cannot describe how much i love my belarusian and russian homies fighting to live in a free country against regimes of thieves and liars that lord over them — Dov, noted Eduard Bernstein respecter account (@lituainianach) February 2, 2021

«Не могу описать, как сильно я люблю своих белорусских и русских корешей, борющихся за жизнь в свободной стране против господствующих над ними режимов воров и лжецов».

The U.S. welcomes the opportunity to recognize the upcoming Day of Solidarity with the people of Belarus this Sunday, February 7. We continue to be amazed by the strength, resilience, and courage of the Belarusian people demanding their voices be heard. https://t.co/PBbbCDhppS pic.twitter.com/nZuznQnPgv — U.S. Mission to OSCE (@usosce) February 4, 2021

«США приветствуют возможность признать предстоящий в это воскресенье, 7 февраля, День солидарности с белорусским народом. Мы по-прежнему поражаемся силе, стойкости и мужеству белорусского народа, требующего, чтобы его голос был услышан».

А вот такой тред написал парень, который родился в Беларуси (Бобруйске), был вынужден бежать вместе с семьей в США в глубоком детстве и до 2020 года не представлял себе, что когда-то у него появится такая реальная надежда на возвращение:

1. We left Belarus as stateless refugees. Years after we left, the Lukashenko regime put in place restrictions that made it challenging for us to ever return. For most of my life, I have never looked back.

Мы покинули Беларусь как беженцы без гражданства. Спустя годы после нашего отъезда режим Лукашенко ввел ограничения, которые сделали невозможным наше возвращение. Большую часть своей жизни я никогда не оглядывался назад.

2. My family has deep roots in that land. These were the Jews who stayed when when the Russians cut up Poland, when the French invaded, and when the Germans invaded twice. I’m hoping some documentation will soon validate family lore that goes back at least 200 years.

Моя семья имеет глубокие корни на этой земле. Они были евреями, которые остались, когда русские разделили Польшу, когда вторглись французы и когда дважды вторглись немцы. Я надеюсь, что некоторые документы скоро подтвердят семейные знания, которые уходят в прошлое по крайней мере на 200 лет.

3. As an adult I have never been able to visit my hometown, see my ancestors' graves, or meet the children of my parents' friends who stayed. I’ve known it all through care packages we sent, pictures sent our way, and some googling. Most of the time I gave it little thought.

Став взрослым, я ни разу не смог посетить свой родной город, увидеть могилы моих предков или встретиться с детьми друзей моих родителей, которые там остались. Мы поддерживали связь через посылки, которые мы присылали, фотографии, которые присылали нам, и благодаря гуглу. Большую часть времени я почти не думал об этом.

4. Before 2020 I regarded it as a hopeless place. The KGB is still called the KGB! The government still dominates people’s lives. There is still widespread forced labor. An entire generation grew up *post Soviet* and yet not. I shudder when I think what I’d be if we stayed.

До 2020 года я считал Беларусь безнадежным местом. КГБ там до сих пор называется КГБ! Правительство по-прежнему доминирует в жизни людей. По-прежнему широко распространен принудительный труд. После распада СССР выросло целое поколение, но можно ли его назвать постсоветским? Я содрогаюсь, когда думаю, кем бы я стала, если бы мы остались.

5. The material poverty in Belarus is hard to fathom from Western eyes. This is not a «developing» country. It’s one where the whole population is literate, and it was part of the heartland of Soviet manufacturing. But men with guns only care about their own prosperity.

Западному человеку трудно понять материальную бедность в Беларуси. Это не «развивающаяся» страна. Это место, где все население грамотно, на этих людях держалось советское производство. Но люди с оружием заботятся только о собственном благополучии.

6. There was never another Belarus to imagine. Until 2020.

Другой Беларуси и представить себе было нельзя. До 2020 года.

7. Belarus become a different country in my eyes this year. People took to the streets by the tens of thousands when a dictator faked election results. You can imagine how pleased I was seeing these images out of Bobruisk.

Беларусь в этом году стала совсем другой страной в моих глазах. Люди десятками тысяч выходили на улицы, когда диктатор фальсифицировал результаты выборов. Можете себе представить, как мне было приятно видеть эти кадры из Бобруйска.

8. Belarus isn’t dominating the headlines in America because we have had our own acute challenges to navigate. But 5 months after a dictator lied about an election and refused to step down, the people there are still fighting for a real democracy.

Беларусь не доминирует в заголовках газет в Америке, потому что у нас были свои собственные острые проблемы. Но через 5 месяцев после того, как диктатор сфальсифицировал выборы и отказался уйти в отставку, люди там все еще борются за настоящую демократию.

9. Belarusians are still organizing. They’re still being kidnapped. They’re still protesting. They’re still being tortured. They’re still marching for freedom and dignity. And they’re doing all of this while the government has left them to fend for themselves during COVID.

Беларусы все еще саморганизовываются. Их все еще похищают. Они все еще протестуют. Их все еще пытают. Они все еще маршируют за свободу и достоинство. И они делают все это, в то время как правительство бросило их на произвол судьбы во время эпидемии коронавируса.

10. It’s difficult to convey in words how proud I am of Belarusians. There’s no real tradition of civil disobedience. No real experience with democracy. And hell, they’ve been led by fierce women! Not one of those is a thing to take for granted anywhere in Eastern Europe.

Трудно передать словами, как я горжусь белорусами. У них нет настоящей традиции гражданского неповиновения. Никакого реального опыта демократии. И, черт возьми, ими руководили пылкие женщины!

11. I would like to tell you that this story will have a happy ending. That the Belarusian people who are fighting so bravely will win. But this is the land at the center of a book called «Bloodlands.» The ambitions of empires and gangsters always leave heartbreak in their wake. I don’t know how this struggle will play out. Cynicism and pessimism only serve the interests of the powerful. But I hope one day it will not be a land of heartbreak. I would like to see it once more.

Я хотел бы вам сказать, что у этой истории будет счастливый конец. Что белорусский народ, который так храбро сражается, победит. Но это земля в центре книги под названием «Кровавые земли.» Амбиции империй и гангстеров всегда разбивают сердца. Я не знаю, чем закончится эта борьба. Цинизм и пессимизм служат только интересам сильных. Но я надеюсь, что когда-нибудь эта страна не будет страной разбитых сердец. Я хотел бы увидеть ее еще раз.

