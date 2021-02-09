«Топит «буржуйку», ремонтирует компьютеры и пять лет ждет соцжилье» 2 9.02.2021, 15:55

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Как живет под Барановичами мужчина без ног.

У 34-летнего Валерия Медведя инвалидность I группы с рождения – у него нет ног. Почти всю жизнь он провел в домах-интернатах, а четыре года назад прописался в агрогородке Лесная в чужом доме, который отапливается буржуйкой. Прописка нужна Валерию, чтобы получить социальное жилье, а собственная крыша над головой, как надеется мужчина, позволит ему и создать собственную семью. Валерий пригласил Intex-press к себе в Лесную, показал и рассказал, как живет.

Почти все свое детство Валерий Медведь провел в домах-интернатах. Не потому, что от него отказались родители – ребенку нужно было учиться, и его решили отдать в специализированную школу. Затем семь с половиной лет он прожил в Леснянском доме-интернате для престарелых и инвалидов. А потом, говорит Валерий, его забрала к себе мать – в одну из деревень Слуцкого района, чтобы он мог получить свое жилье и «жить собственной жизнью».

Валерий узнал, что ему положено социальное жилье. Однако получить его в Слуцком районе не мог: в доме матери квадратных метров хватало и на Валерия. И мужчина решил вернуться в Лесную и попытаться где-нибудь прописаться.

– С пропиской мне помогла знакомая Инна, которая жила в Лесной. В ее доме я живу с 2016 года. Дом старый, деревянный, большой, требует серьезного ремонта, – рассказывает Валерий.

С 2016 года он стоит в очереди на соцжилье в Барановичском районе. По словам Валерия, он – 186-й.

– В Барановичском райисполкоме мне сказали, что очередь движется медленно, потому что в районе соцжилье не строится. Получить социальную квартиру можно, когда она освободится другими жильцами или в разряд социального переведут другое жилье, – поясняет Валерий и добавляет, что перспективы на соцжилье у него «нулевые».

«Я – здоровый человек, только без ног»

В доме, где живет Валерий, две жилые комнаты, кухня, небольшая ванная. Пол неровный, со щелями, из них тянет холодом. В доме чисто, но он действительно требует хорошего ремонта. В 2019 году, говорит Валерий, в доме взорвался котел – насос был неисправен. Дом, к счастью, был застрахован, и страховая компания выплатила деньги. Но на то, чтобы все починить и установить новый котел, суммы не хватило. Поэтому Валерий вместе с хозяйкой поставили печь-буржуйку.

– Уже второй год я греюсь с ее помощью. Но в сильные морозы она не спасает – дом быстро остывает. Поэтому при резком похолодании еду к маме, – рассказывает Валерий и подбрасывает дрова в буржуйку.

По дому мужчина передвигается на инвалидной коляске. Когда надо топить печку, на руках спускается на пол к буржуйке. А еще он с легкостью дотягивается до верхних полок, поднимает тяжелые вещи, готовит себе еду.

– Я вполне самостоятельный, могу сам себя обслужить. Хоть я и инвалид-колясочник, но таким себя не чувствую. Я – здоровый человек, только без ног. И мечтаю я о том же, что и все – о своей семье. Только куда я, взрослый мужчина, приведу жену? К маме? Или в чужой дом? – отмечает Валерий и угощает нас чаем. – В принципе, я могу делать любую работу, хотя инвалидность у меня нерабочая. Я могу чинить компьютеры, менять ПО, чистить процессор и все в этом духе. Вот только в деревне инвалиду подработать сложно. Хотел бы переехать в город, где и инфраструктура развита, и передвигаться на коляске легче, и какой-то заработок проще найти. Но…

По словам мужчины, он обратился в Барановичский горисполком с заявлением на получение арендного жилья. Это, поясняет Валерий, позволило бы ему встать на очередь на социальное жилье.

– Писал в горисполком в декабре прошлого года. Тогда же отправил электронное обращение на сайт президента Беларуси. Написал о своей жизни и о том, почему я хочу получить жилье, рассказал об обращениях в исполкомы. Надеюсь, что на меня и мою проблему обратят внимание, – говорит мужчина.

«Пусть бы чиновники пожили на мою пенсию»

Валерий живет на пенсию по инвалидности. Она небольшая – 283 рубля.

– Этих денег хватает, чтобы оплатить коммуналку и прожить две недели. Прилично отдаю за электричество: когда становится совсем холодно (за два часа, что мы там были, буржуйка остыла. – Авт.), включаю электрообогреватель. Остальное уходит на покупку продуктов и раздачу долгов – чтобы прожить еще две недели, занимаю у знакомых. Снова получаю пенсию, отдаю долги, плачу за свет, живу две недели и опять одалживаю. Вот такой замкнутый круг. Пусть бы чиновники пожили на пенсию в 283 рубля, – вздыхает Валерий.

Еще одна статья расходов – дрова. Из-за отсутствия хозяйки дома – она находится сейчас за границей – покупку брикета оформить нельзя. Поэтому Валерий заказал машину колотых дров. Закончатся – придется заказывать.

«Редко прошу о помощи»

День Валерия состоит в основном из бытовых дел: затопить буржуйку, приготовить еду, убраться, постирать – старая машинка вышла из строя, поэтому приходится стирать вручную. Летом появляется дополнительная работа – прополка и полив грядок.

– В свободное время люблю смотреть сериалы и передачи. Особенно те передачи, где помогают таким, как я. Еще у меня неплохо, на мой взгляд, получается писать инструментальную музыку – на моем компьютере есть специальная программа, – рассказывает он.

Мужчина говорит, что внимание к нему со стороны окружающих людей есть, но сам он о помощи не просит никого.

– Я редко принимаю помощь, так как очень часто получал отказ. Наверное, поэтому я с осторожностью отношусь к людям, которые предлагают помощь. Мне кажется, что некоторые делают это из вежливости, в надежде, что я откажу. Хотя я понимаю, что есть люди, которые готовы помочь от чистого сердца, – поясняет свою позицию Валерий. – Поэтому прошу о помощи в исключительных случаях. Вот как сейчас. Потому что свое жилье – это важно для меня.

Льгот нет

В Барановичском райисполкоме Intex-press подтвердили, что социальное жилье на территории района не строится, а только освобождается. При освобождении оно передается тем, кто стоит в очереди на такое жилье.

Intex-press обратилась в отдел жилищно-коммунального хозяйства Барановичского горисполкома по вопросу, может ли Валерий Медведь претендовать на арендное жилье.

– Арендное жилье дается строго по очереди. И только при отказе очередников мы предлагаем другим, идущим по очереди. Инвалиды-колясочники, согласно законодательству, не имеют первоочередного или внеочередного права на получение арендного жилья, – пояснила Светлана Касач, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Барановичского горисполкома.

Чтобы получить арендное жилье в городе, нужно встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. А чтобы встать на очередь, Валерию нужно прописаться в городе.

…Круг замкнулся.

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