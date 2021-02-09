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В Украине закрыли дело против Порошенко

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  • 9.02.2021, 16:29
В Украине закрыли дело против Порошенко
Петр Порошенко

Адвокат назвал дело сфабрикованным.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), по словам адвоката Порошенко, закрыло дело против экс-президента Петра Порошенко о возможной растрате 100 млрд долларов. Об этом защитник экс-президента Игорь Головань сообщил журналистам во вторник, 9 февраля, сообщает dw.com.

По словам Голованя, уголовное производство, зарегистрированное в декабре 2019 по заявлению депутата Рената Кузьмина и других депутатов, было прекращено еще 25 января. Речь шла о возможной растрате представителями бывшего президента США Барака Обамы в сговоре с Петром Порошенко 100 млрд долларов из украинского госбюджета и средств международной финансовой помощи.

Адвокат назвал дело сфабрикованным

Адвокат экс-президента назвал это дело примером того, как уголовные производства «фабрикуются агентами влияния государства-агрессора Российской Федерации при помощи жителей властных кабинетов теперешней Украины».

По данным Голованя, основанием для заявления депутатов стала информация российских СМИ и блогеров, ссылавшихся на несуществующее утверждение личного адвоката тогдашнего главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о расхищении 100 млрд долларов. Адвокат настаивает на том, что такая клевета была нужна «для того, чтобы причинить вред отношениям» Украины с США и повлиять на выборы в США.

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