Ученые: Летучие мыши оказались искусными планеристами 4 9.02.2021, 16:41

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Хотя их способность забираться ночью на большую высоту была известна давно, никто не мог понять, как это им удается.

Группа исследователей из Университета Юго-Восточной Луизианы решила выяснить это, наблюдая за наблюдать за группой летучих мышей на севере Португалии. Часть мышей была отловлена и снабжена GPS высокого разрешения, регистрировавшими их положение каждые 30 секунд. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Current Biology, пишет «Вокруг света. Украина».

Мыши, которые могут летать со скоростью более 50 км/час, в основном держались на небольшой высоте, следуя рельефу местности, которую они пересекали. Но иногда они поднимались на огромные для них высоты, достигая 1,5 км. менее чем за 20 минут.

При этом, мыши, действуя как опытные планеристы, катались на восходящих потоках ночного ветра при минимальной затрате энергии. Это умеют делать и птицы – но днем. Найти восходящий поток ночью намного труднее и требует лучшего знания местности. Исследователи были удивлены, обнаружив, насколько точно использовали мыши особенности ландшафта. Это тем более невероятно для животного, которое может во всех деталях воспринимать только область между 30 и 60 метрами впереди.

Большинство летучих мышей быстро спускались после достижения пика высоты, в результате чего траектория их полета напоминала американские горки.

Не вполне понятной осталась только высокая скорость полета, доступная летучим мышам, и необъяснимая с точки зрения их аэродинамики и энерговооруженности. Исследователи надеются раскрыть в дальнейшем и этот секрет.

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