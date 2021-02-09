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«На самом деле мы еще не знаем, сколько судей подали заявления об уходе»

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  • 9.02.2021, 16:44
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«На самом деле мы еще не знаем, сколько судей подали заявления об уходе»
Фото с сайта vvox.it

Есть люди, которые не хотят оказаться крайними в противостоянии власти и народа.

Вице-президент Европарламента Никола Бир накануне заявила о том, что поддерживает введение санкций против белорусских судей.

Внесение в санкционные списки судей способно нанести урон не только судебной системе Беларуси, но и имиджу страны в целом, утверждает руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

— Судьи — это даже не силовики, по судебной власти судят об имидже всей страны. К стране, в которой судебная система имеет проблемы, где судьи находятся под санкциями, инвесторы относятся насторожено. Для них крайне важно верховенство закона и гарантии того, что их права и инвестиции будут защищены, — отметил правовед в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

Он напомнил, что белорусские судьи уже попадали в санкционные списки.

— В 2010-11 годах был довольно внушительный список судей, которые выносили приговоры по политическим административным и уголовным делам, решали судьбы политзаключенных.

Конечно, им не понравились ни возложенные на них ограничения, ни моральная сторона вопроса. Они не могли ездить в ряд стран, хотя зарплаты у них высокие и позволяют путешествовать. У кого-то дети учились за границей, к ним тоже нельзя было съездить.

Но гораздо сильнее ощущалось моральное давление, потому что об ударе по твоему имиджу становилось известно всем родным и знакомым, — рассказывает Волчек.

К данному списку отграничений за последние годы добавилось участие в неотъемлемых сегодня международных программах, когда судьи обмениваются опытом с иностранными коллегами, ездят на обучение, конференции, семинары.

Правозащитник уверен, что всем белорусским судьям при смене власти придется пройти через люстрацию, но даже после этого снять с себя международные санкции будет нелегко.

— Многим не нравится слово люстрация, но через нее однозначно пройдут все судьи, и это не зависит от позиции белорусского общества. Это позиция цивилизованного мира, когда существует четкое разделение ветвей власти, суд является самостоятельным и на него никто не может оказывать воздействия.

Именно поэтому ЕС и международные правоведы пристально отслеживают все судебные процессы, которые происходят каждый день в Беларуси.

Наша страна полноправный член ОБСЕ, учредитель ООН и обязана соблюдать не только законодательство своей страны, но и международное законодательство. Согласно ему, суд должен строго соблюдать Конституцию. А в случае разногласия внутренних законов и Конституции, нужно руководствоваться международным законодательством.

Большинство судей понимают, что в ближайшем будущем перемены наступят. И потом, даже пройдя через люстрацию, перед ними обязательно встанет проблема, как выйти из санкционного списка.

Для этого нужно либо нанимать адвоката и самостоятельно обращаться в ЕС, либо за тебя может ходатайствовать государство. Станет ли это делать новая власть? — не уверен правозащитник.

Он отметил, что большинство приговоров по политическим делам выносят одни и те же судьи, имена которых уже стали хорошо знакомы всем.

Что движет людьми, действия которых подпадают под статью уголовного кодекса о вынесении неправосудых приговоров и решений?

— В основном это люди, на которых смогли «надавить», кого смогли психологически сломать, на кого имеется компромат или же это могут быть жители провинции, которые получили, допустим, льготные кредиты на квартиры в Минске.

На самом деле, мы еще не знаем, сколько судей подали заявления об уходе, поскольку их прошения рассматривают от 3 до 6 месяцев.

Периодически мы видим указы Лукашенко об увольнении судей. Очевидно, это те люди, которые не хотят оказаться крайними в противостоянии власти и народа.

Например, в ноябре был освобожден от должности заместитель председателя Верховного суда Руслан Анискевич. Ему только 50 лет, поэтому формулировка «по выслуге лет» хоть и имеет место быть, но, думаю, не отражает реальную причину.

Просто так полный сил мужчина, который спокойно может оставаться в системе до 65 лет, вряд ли откажется от судейской зарплаты, — привел пример юрист.

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