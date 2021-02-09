На завтра в Беларуси объявлен желтый уровень опасности
- 9.02.2021, 18:39
- 3,160
На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
По их прогнозу в среду, 10 февраля, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности, сообщает naviny.by.
МЧС Беларуси рекомендует:
передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
при движении необходимо соблюдать скоростной режим.