На завтра в Беларуси объявлен желтый уровень опасности 9.02.2021, 18:39

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На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

По их прогнозу в среду, 10 февраля, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности, сообщает naviny.by.

МЧС Беларуси рекомендует:

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;

пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;

прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;

при движении необходимо соблюдать скоростной режим.

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