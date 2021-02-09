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В Германии врач испытывал на себе и добровольцах собственную вакцину от COVID-19

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  • 9.02.2021, 17:08
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В Германии врач испытывал на себе и добровольцах собственную вакцину от COVID-19

На него завели дело.

В Германии прокуратура завела дело на врача и бизнесмена Винфрида Штеккера, который проводил испытания вакцины от коронавируса собственного производства, пишет «Новое время».

Об этом сообщила представитель прокуратуры в комментарии немецкой медиакомпании MDR Sachsen.

По данным следствия, весной 2020 года профессор, владеющий лабораторией в городе Любек, разработал возможную вакцину от коронавируса и испытал ее действие на себе и других людях, не имея на то соответствующего разрешения.

По собственному утверждению, Штеккер сам себе ввел четыре раза препарат в мышцу бедра.

Немецкие СМИ узнали, что Штеккер испытывал препарат также на своей жене и детях и еще 65 добровольцах.

По его словам, никаких побочных эффектов, кроме небольшого раздражения и болей в месте укола, не проявилось, и у всех появились антитела.

В начале сентября он сообщил о своих результатах в Институт имени Пауля Эрлиха, который отвечает в Германии за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области. Врач попросил расширить испытания, чтобы подтвердить эффективность препарата, однако Институт обратился в прокуратуру.

Штекер в 1987 основал компанию Euroimmun. Она занимается разработкой методов распознавания аутоимунных и инфекционных заболеваний. Сейчас эта компания имеет представительства в 17 странах. В 2017 году Штеккер продал Euroimmun одному американского концерну за 1,2 млрд евро.

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