Гарри Каспаров: Россия Путина — динозавр с огромным телом и маленьким мозгом 1 9.02.2021, 17:29

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Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Санкции против режима должны бить прямой наводкой.

В интервью изданию "Украинская правда" российский оппозиционный политик Гарри Каспаров заявил, что вызовы в лице Путина носят далеко не региональный характер.

– Нежелание администрации Буша признавать реальность, очень слабая, нерешительная позиция Обамы, который пытался избежать конфликта, а потом какие-то половинчатые действия, как реакция на прямую агрессию РФ против Украины в 2014 году, привели к тому, что эта путинская "раковая опухоль" гибридных войн распространилась по всему миру.

Градус будет только повышаться. Например, выступление Путина в Давосе впервые за 12 лет является позором, потому что Клаус Шваб (немецкий экономист, основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе – прим.), эта путинская собачонка, предоставляет ему платформу в тот самый момент, когда путинские опричники вламываются в дома людей.

Это еще одна демонстрация того, как глубоко проникла зараза, как далеко зашла эта "шредеризация" политики и покупка западных бизнесменов.

Очевидно, что пока Путин держит рычаги управления, ситуация будет ухудшаться. Более того, ставки все время повышаются и сейчас видно, что Путин отбросил последние правила приличия.

– На ваш взгляд, Путин в Давосе угрожал Западу?

– Безусловно. А как еще можно понимать сравнение с 1930-ми годами в его речи? Это же очевидно, учитывая, что наследников Гитлера у власти я что-то сегодня не замечал. А вот наследники Сталина правят Россией. И Путин, между прочим, не собирается отказываться от "чести" продолжать дело генералиссимуса.

Это была прямая угроза, которая прозвучала на фоне качественно нового уровня репрессий в РФ. И это, прежде всего, ответ Путина Европе и США на призывы освободить Алексея Навального.

– Вы не раз говорили о том, что Запад недальновидно пытается противостоять Путину исключительно инструментами экономического давления. Каким вы представляете себе ужесточение санкций?

– Санкции против исполнителей убийства Магнитского или против исполнителей попытки отравления Навального – это одна история. Санкции против Абрамовича, Усманова, детей Бортникова, братьев Ротенбергов и Ковальчуков – другая история.

Пока санкции для путинского окружения и для ключевых людей режима были понятием отвлеченным, снаряды ложились где-то далеко. А если начнут бить прямой наводкой, то хотелось бы увидеть их реакцию.

Проблема в том, что уровень коррумпированности западных элит, влияние путинской агентуры и лоббистов не имеет аналогов в мировой истории. К примеру, бывший канцлер Германии работает у Путина на "бензоколонке" (бывший канцлер Германии Герхард Шредер работает в структурах "Газпрома" и "Роснефти" – прим.).

Пока не будет конкретной изоляции путинского режима и Путина лично, трудно ожидать каких-либо изменений в действиях Кремля. Надеюсь, что хотя бы инстинкт самосохранения позволит Западу это сделать.

– В РФ десятки миллионов граждан искренне убеждены, что война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила, а Крым – их. На эту силу и опирается Путин. Как вы относитесь к тезису о том, что для того, чтобы победить Путина, нужно стать Путиным?

– Хуже Путина быть ничего не может, потому что это единоличная диктатура. Любая другая форма, даже если она будет не демократичной, а вернется на уровень, скажем, политбюро КПСС, все равно подразумевает баланс интересов.

Любая модель даже мафиозного управления, когда есть много семей, подразумевает некоторый компромисс, потому что есть разные интересы. А стареющий диктатор вынужден прибегать к большей "дозе" власти, дозе агрессии, дозе убийств. Как наркоман.

Поэтому наиболее опасные и агрессивные – единоличные диктатуры. Там, где интерес диктатора требует постоянной демонстрации силы и собственной непоколебимости.

Расследования Bellingcat показывают, что Россия уже не отличается от латиноамериканских диктатур. Эскадроны смерти, которые не только за Навальным охотились, и не только за политиками.

Россия управляется структурой, на вершине которой находится диктатор, откровенно исповедующий принципы агрессии и фашизма. Личность Путина формировалась не в университетах, а в подворотнях, а потом в КГБ. И это именно тот исходный материал, который "расцвел" сегодня.

Мне кажется, Россия поймала неизбежный исторический тренд, который ведет к развалу империи. И здесь никакие усилия, попытки обкорнать Украину и объявить ее фейковым государством, о чем кричит российский телевизор 24/7, подпитка Лукашенко, который держится на кремлевских субсидиях, агрессия против Грузии, попытка поставить под контроль Молдову – все это, на мой взгляд, агония.

Правда, агония может быть долгой и страшной. Когда издыхает динозавр с огромным телом и маленьким мозгом, все может случиться.

– Распад России для стран-соседей хорошая новость? К чему готовиться?

– Распад любой империи вещь болезненная, но исторически неизбежная.

Нюанс в том, что российская империя, в отличие от других – британской, французской, испанской или португальской – была территориально связана.

В "традиционных" империях была метрополия и заморские территории. Процесс ассимиляции и вливания колониальных кадров в имперскую элиту шел столетиями. В России это происходило интенсивнее.

Но, с другой стороны, понятно, что сегодня мир стал другим, и имперские гигантские образования нежизнеспособны.

Проблема России в том, что, несмотря на распад СССР, она так и не стала нормальным федеративным государством. Она так и осталась империей. Процесс формирования национального государства был прерван.

Скорее всего, в будущей свободной демократической России географические границы будут отличаться от нынешних. Я в этом не вижу никакой проблемы.

– Как вы расцениваете действия Навального после его возвращения в Россию?

– У меня немало политических разногласий с Алексеем Навальным, и Крым – одна из самых болезненных точек.

Моя позиция по Крыму достаточно радикально отличается от позиции большинства российских оппозиционеров.

На мой взгляд, Россия не сможет стать полноценной демократией, избавиться от своего имперского прошлого, пока не будет кардинально решена крымская проблема, и Крым не вернется в Украину. Это моя позиция, и я не собираюсь ее ни на йоту менять.

Но сегодня говорить о разногласиях с Навальным было бы неверно, потому что он стал символом сопротивления путинскому режиму. И решение вернуться в страну после неудавшегося отравления – это акт героизма.

На самом деле, протест выходит далеко за рамки личности одного Навального, но кто-то его должен был сгенерировать.

Уровень противодействия властей сейчас совершенно беспрецедентный. Работа в школах, с родителями, предварительные аресты. Причем аресты не только активистов Навального. Арестовывали даже людей, которые работали с нами 10-15 лет назад. То есть, по всей базе, которая накапливалась все эти годы, была проведена превентивная работа. И все равно на улицах было много людей.

Борьба с новыми технологиями кремлевскими методами обречена на неудачу. Вопрос только в том, какая цена будет заплачена за то, чтобы путинский режим ушел на свалку истории.

Я знаю, что отношение к Навальному в Украине скорее негативное. Но надо понимать, что при Путине вопрос Крыма не стоит. Как и вообще, любой вопрос.

Путин – диктатор, со всеми элементами фашистской идеологии. Но при гипотетическом Навальном и вообще при любых изменениях в России крымский вопрос вернется в повестку.

Не факт, что моя точка зрения по Крыму окажется доминирующей, но то, что она будет обсуждаться, и Россия будет вынуждена вести себя по-другому на международной арене, дает надежду на то, что этот вопрос сдвинется с мертвой точки. Поэтому я не понимаю многих украинских патриотов, которые делают вид, что разницы между Путиным и Навальным не существует.

– Байден провел телефонные переговоры с Путиным, после чего Белый дом заявил, что украинский вопрос был одним из основных. По одной из конспирологических теорий, Штаты могут "сдать" Украину не РФ, а... Китаю. Речь об экономике, конечно. Как вы видите развитие событий?

– На мой взгляд, такие исторические торги остались в прошлом. Это, кстати, как раз мечта Путина – разменять, договориться.

Мне сложно представить администрацию Байдена, которая идет на такие сделки. Они могут делать вещи, которые мне не нравятся, но представить себе такую сделку, с риском, что эта информация станет достоянием общественности, мне сложно.

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