Валерий Карбалевич назвал события, которые могут стать триггером раскола элит

Валерий Карбалевич назвал события, которые могут стать триггером раскола элит3
- 9.02.2021, 17:39
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Лукашенко сужает свою социальную базу до одних силовиков.
В статье для «Свободных новостей» Валерий Карбалевич прокомментировал «охоту на номенклатуру», которую начал белорусский режим. Политолог считает, что Лукашенко рискует, возобновляя репрессии против своей политической опоры.
— Будут ли эффективны методы, которые хорошо работали раньше, в изменившемся политическом ландшафте, на новом историческом перегоне? Совсем не факт. Не исключено, что эти события могут стать триггером раскола элит, который не произошел летом и осенью прошлого года.
Ведь начав репрессии против директората и финансовой элиты, Лукашенко сужает свою социальную базу до одних силовиков. Представители силовых структур в сегодняшней Беларуси — это каста неприкасаемых. Но в этом и опасность для единовластного правителя. Он впадает в зависимость от них. Возможно, вскоре очередь репрессий дойдет и до них.