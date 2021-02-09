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Никому не нужен с утра до ночи

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  • Антон Орехъ
  • 9.02.2021, 18:13
  • 2,251
Никому не нужен с утра до ночи
Антон Орехъ

Швыряй на вентилятор погуще.

Навальный до такой степени мелкая личность и до такой степени совершенно никому не нужен, что пропагандисты говорят про него больше, чем про Путина. Киселев вообще движется по следам Навального везде, где бы он ни был — хоть в Томске, хоть в Германии.

Задача формулируется просто: показать зрителям, какой этот Навальный плохой. Но все, что кроме некролога, можно считать рекламой! С некрологом, к сожалению, для Киселева, не сложилось — поэтому каждым новым извержением из себя дерьма, Дмитрий лишь повышает узнаваемость данного блогера среди аудитории своего «ящика». Пародируя расследование Навального, Киселев его рекламирует и у кого-то из тех, кто еще не посмотрел кино про дворец в Геленджике, может возникнуть желание поглядеть на знаменитые ершики, аквадискотеку и прочие достопримечательности апарт-отеля имени Ротенберга.

Хотя, само собой, публика наша не очень вдумчива. Многие заранее относятся к Навальному скверно, и когда им покажут дом в Германии, где он жил, возмутятся еще больше, даже не пытаясь вникнуть в то, о чем рассказывал сам Навальный. На это и расчет. Швыряй на вентилятор погуще — наверняка что-то прилипнет.

Анализировать на полном серьезе киселевское, так сказать, расследование, довольно забавно, но на некоторые вещи мы внимание обратим. Люди наши живут бедно. Миллионы живут в нищете. А тут им показывают виллу в 300 квадратных метров! Кошмар! Два этажа — ужас! На первом этаже просторная гостиная, в которой — внимание! — два дивана и телевизор! У хлопающего глазами зрителя из всего этого есть только телевизор, в который он и смотрит на все это и лишь один диван. А два дивана — за такое мало посадить, за такое казнить надо! Но и это еще не все. Кухня — с кофемашиной! С кофе-твою-мать-машиной! И отдельный чулан с пылесосом! А еще джакузи в ванной. Для жителя легендарного Урюпинска джакузи — это такая же недостижимая роскошь, как комната для игрушечных машинок в Геленджике. Как и стоимость аренды в 530 евро за сутки.

Другое дело, что не в России, гордящейся Победой, а в покоренной Германии, такие дома — не роскошь. И аренда такого дома примерно столько и стоит. А если бы Киселев или его дружбан Соловьев рискнули провести экскурсии по своим виллам, у их аудитории челюсть как упала бы на пол, так и не встала бы обратно.

Но граждане действительно не всегда понимают, в чем разница. Почему роскошные дворцы чиновников — это позор, а просто хорошие дома частных лиц — это, в лучшем случае, предмет зависти обывателя.

Навальный, если помните, называл людей, которые помогают ему материально — это не тайна. Известно и кто оплачивал лечение в Берлине. Назвал Навальный и людей, которые вложились в стройку того, что теперь стал вдруг отелем в Геленджике. Который стоит 100 миллиардов рублей, а не 30 тысяч евро. Но главное, что самого не нужного никому Навального называют в телевизоре по имени с утра до ночи.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

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