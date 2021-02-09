Цены на подсолнечное масло в России взлетели до новых рекордов 4 9.02.2021, 18:26

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И это вопреки «заморозке».

В России возобновился стремительный рост оптовых цен на подсолнечное масло, несмотря на введение госрегулирования и соглашение о «заморозке», заключенное правительство с ритейлерами и производителями, пишет finanz.ru.

По итогам прошлой недели подсолнечник в опте подорожал на 1325 российских рублей, до 42 725 российских рублей за тонну (без НДС), а подсолнечное масло - на 2825 российских рублей, до 95500 российских рублей за тонну.

Оба показателя являются новыми историческими рекордами для российского рынка, отмечает в обзоре аналитический центр СовЭкон. Масло в опте сейчас стоит на 8% дороже, чем в конце ноября, когда ситуацию с ценами взяло на контроль правительство. Это дало эффект, но краткосрочный: за декабрь цены упали на 7%, а уже в январе снова устремились ввысь вслед за мировыми. Индекс цен на растительные масла от ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) по итогам января обновил максимум за 8 лет. За месяц он вырос на 5,8%, а год к году - на 27%.

Цены на пальмовое масло взвинтили засухи в Индонезии и проблемы с трудовыми мигрантами в Малайзии; соевое масло подоржало на фоне забастовок в Аргентине, а подсолнечное - после резкого снижения урожая в сезоне 2020-21 гг, объясняли эксперты ФАО.

Экспортные цены на российское подсолнечное масло с начала года выросли на 9%, до 1,27 тысячи долларов за тонну.

Власти пригрозили ввести экспортную пошлину, чтобы охладить внутренний рынок, где стремительно разгоняется продольственная инфляция.

Но со второй половины января маслозаводы начали активно возвращаться на рынок подсолнечника, и за последние несколько недель многие из них повысили цены на 3-5 тысяч рублей за тонну и более, констатирует СовЭкон.

Остановить рост цен, впрочем, удалось в рознице. Согласно Росстату, подорожавшее на 27% за год подсолнечное масло в январе не изменилось в цене. Стоимость сахара, который также попал под «заморозку», снизилась на 1,6%.

Но вдогонку устремились ценники на другие продукты питания, и в результате общая продовольственная инфляция к началу февраля вышла на 5-летний рекорд - 7,1%.

Хлеб стал дороже на 0,46% за месяц и 7,47% за год, крупы - на 0,6% и 20,77% соответственно; макароны - на 0,85% и 12,92%, овощи - на 4,77% и 16,33%.

Взлет цен на зерно в конце прошлого года сулит вторую волну инфляции на рынке продуктов питания за счет роста издержек в широком спектре отраслей, говорит главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

За циклом зерновых идет цикл мясных и молочных с отставанием в 9-12 месяцев, указывает он.

Цены на подсолнечник в России продолжат расти, не исключен и дальнейший рост стоимости масла, но для этого нужен новый виток укрепления экспортных котировок, прогнозирует СовЭкон.

Ускорение инфляции снимает с повестки возможность смягчения денежной кредитной политики ЦБ: следующим шагом регулятора стане повышение ключевой ставки, которая к концу 2022 года достигнет 5,5%, прогнозирует Citigroup.

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