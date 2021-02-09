В Австрии крупнейшая вспышка южноафриканского штамма коронавируса 9.02.2021, 18:59

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Тироль закроют на 10 дней.

В Австрии зафиксирована крупнейшая в Европейском союзе вспышка южноафриканского штамма COVID-19. В связи с этим регион Тироль полностью закроют на 10 дней.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает kurier.at.

"К сожалению, британские и южноафриканские мутации набирают популярность в Европе", - заявил он.

Отметим, оба штамма считаются более заразительными, чем первоначальный. Но вариант из Южной Африки представляет собой особую угрозу, поскольку вакцина AstraZeneca оказывает на него куда меньшее влияние, чем остальные. Именно эту вакцину в основном заказала Австрия.

Ввиду того, что в Тироле зафиксировано около 400 случаев мутации нового вируса, правительство решило ограничить движения транспорта с пятницы. Если нужно выехать из региона, то необходимо показать отрицательный тест на COVID, сделанный не раньше чем за двое суток до выезда.

"Вспышка южноафриканского варианта является самой крупной из известных в Европейском союзе, и с ней необходимо бороться", - добавил Курц.

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