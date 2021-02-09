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«Скоро весна и мы уже готовы»: Брестчане вышли на протесты с плакатами

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  • 9.02.2021, 21:01
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«Скоро весна и мы уже готовы»: Брестчане вышли на протесты с плакатами

Фотофакт.

Жители Бреста вышли на протесты с плакатами.

«Скоро весна и мы уже готовы», «Не будзе размовы, пакуль людзі ў палоне», «Свободу Полине Шарендо», - с такими плакатами жители Бреста вышли на вечерние акции протеста.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97» .

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