«Скоро весна и мы уже готовы»: Брестчане вышли на протесты с плакатами 1 9.02.2021, 21:01

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Фотофакт.

Жители Бреста вышли на протесты с плакатами.

«Скоро весна и мы уже готовы», «Не будзе размовы, пакуль людзі ў палоне», «Свободу Полине Шарендо», - с такими плакатами жители Бреста вышли на вечерние акции протеста.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97» .

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