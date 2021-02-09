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Российские космонавты взбунтовались из-за низких зарплат

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  • 9.02.2021, 21:05
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Российские космонавты взбунтовались из-за низких зарплат
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Они недовольны разницей в зарплатах руководства и тех, кто реально летает в космос.

Российские космонавты обратились с жалобой на работу ЦПК (Центра подготовки космонавтов), сообщили «Интерфаксу» в Роскосмосе.

О недовольстве отряда снижением качества подготовки, излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах космонавтов и руководства Центра рассказали источники «Московского комсомольца».

В «Роскосмосе» подтвердили факт получения жалобы и сообщили рассматривает различные варианты поддержки космонавтов. Члены отряда попросили главу госкорпорации Дмитрия Рогозина перевести космонавтов в прямое подчинение «Роскосмосу». Рогозин, в свою очередь, сообщил об этой просьбе президенту.

Несколько лет назад отряд космонавтов покинул Геннадий Падалка, рекордсмен по суммарной продолжительности полетов в космос.

После ухода он раскритиковал работу ЦПК и обвинил его руководителя Юрия Лончакова в кумовстве и кадровой политике, основанной на принципах личной лояльности, а не профессионализма.

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