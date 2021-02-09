Это наш путь 1 9.02.2021, 21:21

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И мы его пройдем до конца. Вместе.

- Может ли человек перестать хотеть дышать? - задается риторическим вопросом читатель телеграм-канала «Баста!»

Может ли мама перестать беспокоиться за будущее ребёнка?

Может ли папа перестать думать о куске хлеба для своей семьи?

Что должно произойти со мной, чтобы я, видя насилие, беззаконие, несправедливость, наплевательство на все нормы морали, перестал бороться?

Мы столько пережили за это короткое время.

И каждый день, каждая минута, прожитая в борьбе, говорит мне, что только так правильно.

Мы оказались лицом к лицу с угрозой всему, что мы ценим в нашей жизни.

Чиновники, силовики, люди, которых мы когда-то называли политиками системы, в попытке самосохранения уничтожают все. Все, что мы создали кропотливым трудом вопреки их желаниям за годы независимости.

Мне грустно, что не всё нам удастся спасти.

Мне грустно, что все эти месяцы страдают сотни тысяч невинных людей, которые просто хотят жить нормально.

Идеальный враг, изматывающая борьба, месяцы поисков решений и создания механизмов. Пробы и ошибки постепенно на пути к окончательной победе создают ту Беларусь, в которой узурпаторы и преступники будут невозможны.

Оказалось, что путь к нашей новой стране очень трудный. Но это наш путь. И мы его пройдем до конца. Вместе.

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