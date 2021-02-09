Российский режиссер передал фонду Навального свою кинонаграду «Ника» 1 9.02.2021, 21:49

Алексей Красовский получает премию "Ника" в 2017 году

фото: vyacheslav prokofiev (tass)

Алексей Красовский вручил награду Фонду борьбы с коррупцией за расследования.

Российский кинорежиссёр Алексей Красовский передал основанному Алексеем Навальным Фонду борьбы с коррупцией свою кинонаграду "Ника". Он сделал это, так как расследования фонда не были номинированы на награду в категории лучшего неигрового фильма. Об этом он рассказал в своём фейсбуке.

Красовский — член вручающей "Нику" Академии кинематографических искусств. В этом году он, как член академии, участвовал в выборах победителей. Он отметил, что решил поддержать авторов, который "снимают сильные фильмы и получают вместо наград уголовные статьи".

В 2021 году одно из расследований ФБК — фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки" набрало больше 110 миллионов просмотров, став самым популярным видео в истории российского ютьюба. Автор, основатель фонда Алексей Навальный, был после этого отправлен судом в колонию по уголовному делу 2014 года.

Красовский отметил, что "вручил" ФБК свою награду не от лица академии, а от себя лично. "Пусть богиня победы принесет теперь удачу им, мне она помогла", — заявил он.

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