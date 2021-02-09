закрыть
9 февраля 2021, вторник, 22:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский режиссер передал фонду Навального свою кинонаграду «Ника»

1
  • 9.02.2021, 21:49
Российский режиссер передал фонду Навального свою кинонаграду «Ника»
Алексей Красовский получает премию "Ника" в 2017 году
фото: vyacheslav prokofiev (tass)

Алексей Красовский вручил награду Фонду борьбы с коррупцией за расследования.

Российский кинорежиссёр Алексей Красовский передал основанному Алексеем Навальным Фонду борьбы с коррупцией свою кинонаграду "Ника". Он сделал это, так как расследования фонда не были номинированы на награду в категории лучшего неигрового фильма. Об этом он рассказал в своём фейсбуке.

Красовский — член вручающей "Нику" Академии кинематографических искусств. В этом году он, как член академии, участвовал в выборах победителей. Он отметил, что решил поддержать авторов, который "снимают сильные фильмы и получают вместо наград уголовные статьи".

В 2021 году одно из расследований ФБК — фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки" набрало больше 110 миллионов просмотров, став самым популярным видео в истории российского ютьюба. Автор, основатель фонда Алексей Навальный, был после этого отправлен судом в колонию по уголовному делу 2014 года.

Красовский отметил, что "вручил" ФБК свою награду не от лица академии, а от себя лично. "Пусть богиня победы принесет теперь удачу им, мне она помогла", — заявил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич