закрыть
9 февраля 2021, вторник, 22:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Израиль начал бесплатную вакцинацию иностранцев

  • 9.02.2021, 22:24
  • 1,470
Израиль начал бесплатную вакцинацию иностранцев

В стране начали снижаться темпы вакцинации.

В Тель-Авиве начали бесплатную вакцинацию от коронавируса иностранцев, поскольку темпы вакцинации снижаются, передает zn.ua со ссылкой на Reuters.

Иностранцев прививают в рамках специально созданной инициативы, которая предусматривает бесплатную вакцинацию для трудоустроенных в Израиле иностранцев и беженцев. Для таких категорий людей разработали специальные инструкции на английском, русском и арабском языках.

Среди иностранцев, которые сделали прививки в первый день этой программы - работники с Филиппин, Молдовы и Нигерии, и беженцы из Судана и Эритреи.

Представитель муниципалитета Тель-Авива, сказал, что правительство обязано «вакцинировать всех в пределах границ страны» и вскоре оно сделает следующий шаг и начнет «вакцинацию лиц без документов, ищущих убежища».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что более 97 процентов смертей от COVID-19 в Израиле за последний месяц приходятся на людей, которые не были вакцинированы, поскольку его правительство пытается увеличить число случаев использования вакцины Pfizer, разработанной с немецким партнером BioNTech.

По данным Министерства здравоохранения, около 38 процентов из 9-миллионного населения Израиля получили хотя бы одну дозу вакцины. Но цели правительства по достижению 50-процентного охвата и возобновлению экономики в следующем месяце были поставлены под сомнение, поскольку ежедневные темпы вакцинации падают.

«Мы находимся в чрезвычайной ситуации в стране», - сказал Нетаньяху репортерам.

«Хочу сообщить вам резкий факт: за последний месяц - последние 30 дней - 1536 человек умерли (от COVID-19) в Государстве Израиль. Более 97 процентов из них не были вакцинированы. Было вакцинировано менее 3 процентов».

Акция вакцинации началась 19 декабря с упором на израильтян старше 60 лет и других групп высокого риска. С тех пор Израиль снизил возрастной ценз до 16 лет , но видит меньшую необходимость для молодых граждан, которые менее подвержены опасным осложнениям, связанным с коронавирусом.

Израильские официальные лица также полагают, что на некоторых людей повлияли слухи о потенциальных длительных побочных эффектах вакцин.

Отвергнув скептицизм в отношении вакцины как «фейковые новости», Нетаньяху добавил: «Мы - нация вакцинации. У нас есть вакцины для каждого гражданина, для всех ... Если вы пойдете и сделаете прививку, вы спасете свои жизни».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич