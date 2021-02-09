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Символизм Навального в России

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  • 9.02.2021, 22:46
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Символизм Навального в России

Путин не может больше игнорировать оппозиционера.

Значение Алексея Навального кроется не в его предложениях, которые, как кажется, имеют националистический и популистский уклон и никогда не были особенно четкими. Он важен своей позицией выступать против Владимира Путина, который, вероятно, является одной из самых могущественных фигур мира наряду с Си Цзиньпином и Джо Байденом. Он, безусловно, вызывает больше всего страха. Даже Дональд Трамп, бывший президент США, во время своего пребывания в Белом доме ужасно боялся противостоять или даже критиковать российского лидера. Стоя рядом с президентом России, он казался щеночком, пытающимся угодить хозяину, пишет бразильское издание Globo (перевод - inosmi.ru).

Чтобы вести себя как Навальный, нужно огромное мужество. Он вернулся в Москву даже после того, как агенты секретных служб Москвы пытались его отравить. Мы не знаем, что будет дальше. В этот четверг, Навальный был приговорен к двум месяцам и восьми годам заключения. Но российский режим больше не может это скрывать. В выходные тысячи людей протестовали на улицах десятков российских городов в его поддержку.

Сложно сказать, какая судьба ждет протесты в следующие дни, недели и месяцы. Однако оппозиционер смог оставить свой след и превратиться в символ. Путин больше не может считать его неважным. Своим роликом о предполагаемом дворце российского лидера на райском побережье Черного моря Навальный достиг своей цели расширить представление о коррумпированности президента, который отрицает связи с этой собственностью.

Протесты, в каком-то смысле, не «за Навального», а «против Путина». Поддержка Навального может символизировать неудовлетворенность и даже усталость от российского президента, который находится у власти уже более двух десятилетий.

В то же время сейчас Путину ничего не угрожает. Он даже пользуется большой популярностью, пусть даже она и снижается. Более слабые режимы, например, в Сирии или Венесуэле, остаются у власти несмотря на все международное давление. В случае Башара Асада это в большой мере объясняется помощью России. Более того, мы не можем представить, что какие-то крупные мировые геополитические вопросы будут решены без российского участия. Так что, если Джо Байден и его европейские союзники осуждают арест Навального, это правильно, но им нужно отрегулировать давление на Путина.

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