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Белорус, ставший звездой польского интернета: Я до сих пор улыбаюсь от комментариев

  • 9.02.2021, 22:46
  • 5,414
Белорус, ставший звездой польского интернета: Я до сих пор улыбаюсь от комментариев

Настойчивости Дмитрия Салогуба можно только позавидовать.

Мы уже рассказывали вам историю о белорусе, который в одиночку вытолкал буксующий автобус в Варшаве. Буквально за сутки это видео стало вирусным в польском сегменте интернета. О нашем настойчивом земляке написали все ведущие СМИ Польши, появилось огромное количество мемов, а сам герой видео стал настоящим любимцем соцсетей.

Сайт Charter97.org нашел героя видео — его зовут Дмитрий Салогуб. Он рассказал нам, что учится в Варшаве на курсах по веб-дизайну, а на выходных подрабатывает аниматором в костюме белого медведя. Именно в этом костюме он ездил в лагерь для беженцев, где выступал перед белорусскими детьми.

«Ищу работу и квартиру, но в связи со случившимися событиями столько людей готовых помочь, что это все эти проблемы скоро будут решены», — рассказал нам Дмитрий.

В день, когда появилось всем известное видео, Дмитрий помогал подруге добраться до хостела:

— Наш автобус попал в пробку, мы стояли приблизительно 15 минут. Открылись двери и я вышел, прошел, может, километр и увидел автобус, который не может заехать на горку. Решил его подтолкнуть, потому что ему чуть-чуть не хватало заехать, мне так казалось. Я начал толкать и тут журналист. Получилось, что мы вместе вытолкали его, после чего я дальше пошел. Я даже не ожидал, что это прямой эфир, в тот момент я даже не понял. Думал, что когда-нибудь, что нибудь посмотрю. Так обычно бывает, потому что меня много кто снимает в разных амплуа, скажем так, но редко доводится посмотреть. Сейчас довелось. Я до сих пор улыбаюсь от комментариев.

Добавим, что после того того, как Дмитрий стал знаменитым, языковая школа подарилa ему бесплатный курс польского языка.

— Они просто посмотрели видео и, наверное, немножко поугорали с него. Поэтому решили подарить курсы, благотворительность — лучшая реклама их школы.

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