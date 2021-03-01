Белорусский хоккеист Шарангович снова забил за «Нью-Джерси» 1.03.2021, 8:09

фото с сайта naviny.by

Это его третий гол в НХЛ.

Белорусский форвард Егор Шарангович отметился третьим голом в регулярном чемпионате НХЛ этого сезона, пишет сайт naviny.by.

В домашней встрече с «Вашингтоном» «дьяволы» уступили — 2:3.

Наш нападающий сравнял счет (2:2) в самом начале второго периода (23:20).

Викторию же гости добыли благодаря прервавшему серию без голов Александру Овечкину (33:37).

У белоруса это третья заброшенная шайба, а у россиянина — седьмая.

Sharangoalvich gets us square from the circle.



🚨: Sharangovich

🍎: Wood

🍏: Zajac pic.twitter.com/xojijpSDoX — New Jersey Devils (@NJDevils) February 28, 2021

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