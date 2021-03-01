Ученые рассказали, у кого из перенесших COVID-19 зафиксирован более сильный иммунный ответ 1.03.2021, 8:11

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Специалисты проанализировали продолжительность ответа антител среди переболевших COVID-19.

Ученые факультета биомедицинских наук университета Humanitas (Италия) опубликовали предварительные данные исследования антител к SARS-CoV-2 у персонала из девяти медицинских учреждений на севере страны. Специалисты проанализировали продолжительность ответа антител и оценили, есть ли особенности, коррелирующие с поддержанием, снижением или усилением этого ответа, пишет сайт «Известия».

Оказалось, что аносмия (потеря запахов) и дисгевзия (потеря вкуса) были связаны с самым высоким процентом испытуемых с повышенной скоростью выработки IgG. Исследователи предположили, что повышенный ответ антител у пациентов с потерей запахов может быть связан с персистенцией (длительное сохранение вируса в организме хозяина) SARS-CoV-2 в обонятельной луковице, которая через местное воспаление и высвобождение антигенов поддерживает и усиливает ответ антител.

В обонятельной луковице много клеток с рецепторами АСЕ2, с которыми связывается коронавирус. Поэтому при ее поражении туда стягивается много лимфоцитов и иммунный ответ усилен.

По словам специалистов, сам синдром аносмии может длиться от трех дней до трех месяцев.

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