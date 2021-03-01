Лукашенко попал в политическую ловушку 24 1.03.2021, 8:29

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фото: EPA

Ему все равно придется паковать чемоданы.

Российский политолог Андрей Суздальцев на сайте politoboz.com проанализировал встречу Лукашенко и Путина в Сочи и пришел к выводу, что белорусский узурпатор попал в политическую ловушку:

— В окружении Лукашенко посчитали, что Москву можно купить новыми обещаниями — получение авансов под обещанные «продажи». В обмен на обещания в экономической и интеграционной сферах российское руководство не будет противиться подмене Сочинского процесса поддержкой сохранения Лукашенко у власти. Иными словами, Лукашенко ехал в южную столицу России с лозунгом: «Поверьте мне в (очередной) последний раз».

Российский политолог считает, что Лукашенко практически нечего предложить Кремлю:

— Не вызвали энтузиазма у российской стороны и предложения по инвестициям или продаже целого ряда белорусских экономических «флагманов», что, по мнению не только белорусского руководства, но и политического класса и экспертного сообщества РБ, должно было вызвать невероятный энтузиазм у российского бизнеса. Более того, в ряду белорусских мифов легенда об особой привлекательности белорусских «лакомых кусков» считается одной из самых реалистичных, что не может не вызвать удивления. Как могут быть не модернизированные минимум 30-40 лет предприятия, лишенные современных технологий и экспортирующие свою продукцию исключительно на российский рынок, быть «лакомыми кусками»? В лучшем случае они давно привлекают внимание историков индустриальной эпохи…

Лукашенко не хочет смириться с мыслью о том, что время российских авансов закончилось:

— Лукашенко не задержался на побережье Черного моря и уже 23 февраля к вечеру он был в белорусской столице. Перед отлетом из Адлера, белорусский руководитель сделал последнюю попытку решить главную задачу своего визита в РФ — финансовую. Однако телефонный разговор с президентом России оказался для Лукашенко неудачным. В Минск белорусский руководитель прибыл с «пустыми чемоданами».

Лукашенко попал в политическую ловушку. Для того, что сохранить свой режим, белорусскому руководителю необходимы политическое прикрытие России и российские дотации (понятно, что данные кредиты в формате «Янукович-2013» Минск никогда не вернет). Однако, чтобы получить финансовую поддержку, Лукашенко необходимо запустить транзит власти.

Российский политолог считает, что если Лукашенко пойдет на уступки, то очень скоро потеряет власть:

— Иными словами, в итоге в Беларуси будет проведен транзит власти. Но тогда зачем Лукашенко финансовая помощь от России, если ему все равно паковать чемоданы?

А время идет, уже весна …

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