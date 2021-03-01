Утилизация лавровского мусора 7 Telegram-канал «СерпомПо»

1.03.2021, 9:05

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Сергей Лавров

Соучастнику преступлений Путина на международной арене не нравятся решения ЕСПЧ.

Сергей Лавров выступил с заявлением по поводу 25-летия вступления России в Совет Европы.

Однако, нет уже той России, которая стремилась стать частью западной цивилизации, разделять ценности прав человека, свободных выборов и свободной экономической деятельности.

Такая Россия, которая 25 лет назад вступала в Совет Европы, загнана захватившим государство путинским коллективом мафиозных «кооператоров» в оппозицию или же убита (Политковская, Немцов, Эстемирова).

На ее месте воздвиглась Россия войн (с Украиной) и территориальных захватов (Крым, восток Украины, Южная Осетия), Россия державного воровства, гонки вооружений, ненависти к свободе, жаждущая реванша за развалившееся советское прошлое.

И вот от имени такой России Лавров обращается к Европе.

Соучастнику преступлений Путина на международной арене не нравятся решения Европейского суда по правам человека и он требует, чтобы «деятельность ЕСПЧ была свободной от политических и идеологических пристрастий».

Лаврова не устраивает европейский подход к свободе, европейское и атлантическое единство, и он «убежден, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер, не становиться заложником блоковых подходов и мышления …»

Но ничего конкретного по поводу возврата аннексированного Крыма, ухода с востока Украины и расследования там преступлений, признания ответственности за сбитый российской армией рейс MH-17, отравление агентами Путина Скрипалей в Британии, убийства Хангошвили в Германии, отравления Навального. Ни слова извинений за наглые заявления российского МИДа против Германии в связи с тем же отравлением Навального.

Еще Лаврову не нравится позиция Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он требует «воздерживаться от навязывания неконсенсусных документов». Конечно, сторонники прав и свобод человека должны иметь несомненный консенсус с лавровскими негодяями – закрывать глаза на беззакония, которые творит в России правящая мафия. Тогда Лавров и его хозяин будут довольны. «Ха-ха! Накося выкуси»! – говорил герой Чехова.

Распечатай, Европа, лавровское послание на принтере самым мелким кеглем. Сделай из него бумажный самолетик и пусти его обратно на Смоленскую площадь. Пускай там сами утилизируют свой мусор.

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