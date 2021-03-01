Что меняется в Беларуси с 1 марта? 2 1.03.2021, 10:10

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фото: tut.by

Многие из них повлияют на кошельки белорусов.

Naviny.by собрали основные изменения, которые вступают в силу 1 марта 2021 года.

Вступает в силу новый КоАП

С 1 марта в Беларуси начнут действовать поправки в КоАП.

Новшества затронут жизнь всех белорусов. При этом изменится не только система штрафов и их размеры, но и сами принципы административной ответственности.

Так, в новом КоАП все нарушения разделены на три группы «в зависимости от характера и степени общественной вредности».

Это административные проступки, значительные и грубые административные нарушения.

Также с 1 марта начнет применяться новый для независимой Беларуси вид административного взыскания — общественные работы.

Кроме того, важные новшества появились и в «водительской» части КоАП.

Вырастет цена сигарет

Стоимость сигарет вырастет на 3–10 копеек.

Так, некоторые виды сигарет «Корона», «Форт» и Monte Carlo подорожают на 3–5 копеек, Camel — на 5–10 копеек.

На 10 копеек вырастет цена отдельных сортов Dunhill, L&M, Marlboro, Parliament, Sobranie, Vogue и Winston.

С начала нового месяца в продаже появятся новые марки сигарет. Это Rothmans Mix 3 in 1 (по 2,5 рубля за пачку) и Marlboro Vista Summer Fusion (по 3,4 рубля за пачку).

Все цены на сигареты с 1 марта можно узнать в специальном разделе на сайте МНС.

Меняется работа транспорта в Минске

С 1 марта произойдут два изменения в работе столичного пассажирского транспорта.

Об этом сообщает ГП «Столичный транспорт и связь».

Во-первых, троллейбусный маршрут № 52 «ДС Малиновка-4 — ДС Кунцевщина» продлевается в микрорайон Каменная горка до разворотного кольца «Люцинская».

Изменяется трасса маршрута со следованием от ДС «Малиновка-4» по ул. Слободская, Рафиева, Горецкого, Лобанка, Кунцевщина, Казимировкая, Неманская, Налибокская, Каменногорская в обоих направлениях с присвоением маршруту наименования № 52 «ДС Малиновка-4 — Люцинская».

Во-вторых, по будним дням организуется работа троллейбусного маршрута № 56 «ДС Серебрянка — Дражня».

Троллейбус следует по ул. Малинина, пр. Рокоссовского, ул. Плеханова, Долгобродской, Ваупшасова, Солтыса в обоих направлениях.

Одновременно отменяется работа троллейбусного маршрута № 35Д и автобусного маршрута № 56.

В то же время на новом троллейбусном маршруте № 56 будет уменьшен интервал движения в часы «пик» (в сравнении с закрываемым автобусным маршрутом № 56).

Пассажиры, купившие проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта автобус, имеют право на проезд без дополнительной оплаты в троллейбусах маршрута № 56 до 31 марта.

На новое кладбище «Лесное» начинают ходить автобусы

С 1 марта на новом кладбище «Лесное» в Минске начнут предоставлять двухместные участки для захоронения усопших. Об этом сообщается на сайте «Спецкомбинат КБО».

С этой же даты сюда начнет ходить общественный транспорт.

Кроме того, весной 2021 года в «Лесном» станут предоставлять также трех- и четырехместные участки для захоронений, места в колумбарии и газонные захоронения.

Белорусам разрешено летать в Грузию

С 1 марта граждане Беларуси смогут посещать Грузию, если они имеют отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Такая же возможность появится у жителей Армении, Азербайджана, России, Украины, Казахстана и России.

Попасть в Грузию пока можно только посредством авиасообщения — сухопутные границы останутся закрытыми.

Напомним, Грузия находится в перечне стран, по прибытии из которых белорусы должны уйти на самоизоляцию на 10 дней.

Вводится запрет на ловлю щуки

Ловить щуку запрещается с 1 марта в большинстве регионов Беларуси. Исключение составляет Витебская область — здесь ограничение начнет действовать с 9 марта.

Охранные меры связаны с началом нереста у этой рыбы.

«Щука идет на нерест раньше других весенне-нерестующих рыб, поскольку не так требовательна к прогреву воды, а иногда нерестится даже подо льдом», — сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Браконьеры будут наказаны большими штрафами.

Так, за каждую щуку, которая добыта незаконно, взыскивается вред в тройном размере — по 9 базовых величин, или 261 рубль.

Кроме того, нарушителям грозит штраф по статье 16.25 нового КоАП — до 30 базовых величин, или 870 рублей.

Госинспекция приводит в качестве примера задержание шестерых нарушителей на водоеме у деревни Слобода Добрушского района Гомельской области. Стоимость ущерба, который они нанесли, превысила три тысячи рублей.

Но самое главное, что помимо административки в нашей стране браконьеров могут привлечь еще и к уголовной ответственности.

Запрет на лов щуки будет действовать в стране по 15 апреля, в Витебской области — по 25 апреля.

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