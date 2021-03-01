Экс-генпрокурор Украины Луценко будет вести политическое шоу на канале Порошенко 2 1.03.2021, 10:33

Юрий Луценко

фото: РБК-Украина

Шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю.

Бывший генпрокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко будет вести собственное политическое шоу на "5 канале".

Об этом заявил генеральный директор "5 канала" Владимир Мжельский в комментарии "Детектор медиа", пишет «Украинская правда».

"Мы развесили борды, в которых написано, что он (Юрий Луценко – прим.), будет работать с марта. Он будет делать свое шоу".

По словам Мжельского, шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю.

Официальный пресс-релиз телеканала в отношении программы запланирован на 1 марта.

Юрий Луценко был генеральным прокурором с 2016 по 2019 год. Также был народным депутатом IV, VI и VIII созывов. Дважды был министром внутренних дел – в 2005-2006 и 2007-2010 годах.

Владельцем "5 канала" является экс-президент Петр Порошенко.

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