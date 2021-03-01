Американские ученые выявили неожиданное свойство шоколада 1.03.2021, 10:37

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Почему важно включить этот продукт в свой рацион?

Шоколад может оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему человека. К такому выводу пришли ученые из американского Медицинского колледжа Бейлор, исследование которых опубликовано в European Journal of Preventive Cardiology.

Специалисты проанализировали данные 300 тысяч пациентов и установили связь между потреблением шоколада и наличием коронарных заболеваний. Выяснилось, что у людей, принимавших в пищу эту сладость хотя бы раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца был на восемь процентов ниже, чем у остальных.

Исследователи объясняют полезные свойства шоколада наличием в нем стеариновой кислоты, флавоноидов и полифенолов — элементов, укрепляющих сердце и способствующих повышению уровня "хорошего" холестерина.

Ученые напомнили, что употреблять шоколад стоит только в небольших количествах, а его избыток в рационе может грозить развитием ожирения и сахарного диабета второго типа.

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