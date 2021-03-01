Назван витамин, который помогает сдерживать осложнения при COVID-19 1 1.03.2021, 11:01

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Этот витамин помогает в профилактике самых разных заболеваний.

Витамин B6 может применяться для борьбы с цитокиновым штормом, который является одним из опасных осложнений коронавирусной инфекции нового типа. В мире пока нет детальных исследований по теме, однако вопрос изучает профессор Университета Хиросимы Танутчапорн Кумрунгзее, пишет lenta.ua.

Исследователь уверен, что витамин B6 — это ключ к защите от цитокинового шторма при COVID-19. "До недавнего времени защитным свойствам витамина B6 практически не уделяли внимания, в отличие от витаминов C и D, которые изучены гораздо более комплексно. Я считаю, что витамин B6 таит в себе колоссальный потенциал, если применять его для борьбы с последствиями коронавируса", — сказал Кумрунгзее.

В последние годы, как отметил ученый, в мире появляются все новые научные публикации о пользе витамина B6 для человеческого организма. Ученые уже выяснили, что этот витамин помогает в профилактике самых разных заболеваний — в частности, сердечно-сосудистых, воспалительных, эндокринных, и так далее. Соединение эффективно подавляет карбонильный и окислительный стресс, благодаря чему может применяться в разных областях медицины.

"Витамин B6 представляет собой мощное средство против тромбоза и воспалительных реакций, плюс, это вещество тесно связано с работой иммунитета. Нужно более внимательно изучить способность витамина B6 бороться с окислительным стрессом, от которого умирают многие люди при тяжелом течении коронавируса", — заявил ученый.

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