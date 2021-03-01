Как белорусам компенсировать транспортный налог без усилий 1 1.03.2021, 11:25

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Есть несколько способов.

Регулярное подорожание топлива и введение транспортного налога могут сподвигнуть некоторых автомобилистов на поиск способов окупить хотя бы часть затрат на автомобиль. Журналист abw.by Татьяна Василевская выяснилa, какой пассивный заработок доступен здесь и сейчас.

В 2016 году мы уже искали способы заработать деньги с помощью авто, однако вариантов оказалось не так уж много: можно было сдать его в субаренду либо отдать в такси. С введением транспортного налога к пассивному заработку на автомобилях интерес может вырасти, поэтому мы вернулись к теме.

Реклама на автомобиле

Если в 2016 году мы не обнаружили ни одной компании, предлагающей оклейку транспорта физических лиц рекламой, то в 2021-м такая фирма нашлась. Кроме того, нашли магазин автозапчастей и сеть спортивных залов, которые предлагают скидки на свои услуги за рекламную наклейку на автомобиле. Не доход, но экономия!

В интернете по запросу "пассивный заработок на авто" мы наткнулись на сайт, создатели которого предлагают услуги оклейки автомобиля рекламой за денежное вознаграждение. Компания работает как с физическими лицами, так и с юридическими. Может оклеивать автомобили граждан, которые просто ездят на них на работу, и те, которые работают в такси. Требования к транспорту минимальные, попасть в список кандидатов на размещение рекламы очень просто даже без поездки в офис.

"Автомобиль должен быть в хорошем техническом и внешнем состоянии – на кузове не должно быть царапин, вмятин, заметных участков ржавчины и т.д. Если вы готовы сотрудничать, высылаете нам фотографии в мессенджер, мы первично смотрим машину, в каком она состоянии. Если она нас устраивает, мы высылаем вам ссылку на форму, где вы должны будете заполнить базовую информацию о себе и об автомобиле. После этого вы попадаете в список партнеров", – рассказали нам по телефону.

С этого момента автомобиль будет доступен для выбора потенциальным рекламодателям. Представитель компании, реклама которой будет размещаться, сам выбирает понравившиеся машины, то есть гарантий, что именно вашу оклеят и вы начнете получать деньги в ближайшее время, никто не дает. Когда машину выбирают, компания связывается с владельцем, и тут он принимает решение, хочет ли сотрудничать, готов ли рекламировать данный продукт. "Если хозяин принимает положительное решение, мы встречаемся, смотрим автомобиль и подписываем договор. Еще нужно будет выделить день, чтобы привезти авто на оклейку. После этого реклама начинает работать, а владелец – получать доход".

У компании нет конкретных маршрутов, по которым должен ездить автомобиль. Владелец может ездить ежедневно по одному и тому же маршруту из дома на работу или кататься по всему городу. Два важных условия: в месяц машина должна проезжать не менее 1000 км (около 34 км в день) по г. Минску, а также быть чистой – владелец должен мыть ее не менее двух раз в месяц и присылать компании фотоотчет. Стоимость мойки компанией не компенсируется.

Реклама может быть разного размера в зависимости от желания рекламодателя и клеится только на кузов авто – по закону стекла должны быть свободны. Также реклама не должна занимать более 50% площади автомобиля – это требование соблюдается, то есть со стороны ГАИ и "Белтехосмотра" проблем не будет. Сумма вознаграждения не меняется в зависимости от пробега или размера оклеиваемой поверхности.

Доходы, полученные от рекламодателя, фирма предлагает делить поровну. Если договор заключается на 3 месяца, в месяц автомобилист будет получать 170 рублей. Если рекламодатель заключает договор на 6 месяцев – доход будет равен 155 руб. в месяц. Так как сотрудничество с компанией официальное, из этих сумм придется вычесть подоходный налог 13%, то есть фактические суммы будут ниже – около 140-150 рублей, налоги за автовладельца компания оплатит самостоятельно.

"Для нашего рынка это новая услуга, поэтому, как часто будут выбирать ваш автомобиль, на какое время размещать рекламу, пока сказать не можем. Спрос на размещение рекламы на авто есть. По нашим наблюдениям чаще рекламодатели выбирают либо новые автомобили, либо те, на которых много ездят, – курьеры, такси и т.д."

Сейчас многие автомобилисты, по большей части в России, украшают свои машины виниловыми наклейками. Считается, что они защищают покрытие автомобиля и не наносят ему вреда при правильном снятии.

"Монтаж и демонтаж рекламы выполняет фирма-партнер. Если ваш автомобиль без повреждений, полностью в заводской краске, проблем не будет. Если же у машины есть мелкие повреждения ЛКП, сколы, участки ржавчины, при снятии пленки они могут увеличиться в размерах. Поэтому мы не рекомендуем наносить рекламу на поврежденные или перекрашенные элементы. Также автовладельцев волнует, что кузов из-за наличия рекламы может выцветать неравномерно. Но с этим тоже проблем у нас не было, так как реклама размещается на короткий срок".

Насколько нам удалось узнать, данная фирма единственная в Минске предлагает услуги подобного рода. Мы нашли группу в социальной сети, где также предлагается размещение рекламы на автомобилях за деньги, но по телефону нам сказали, что больше в этом направлении не работают.

За размещение рекламы на автомобиле некоторые компании предлагают скидки на свои услуги. Сеть тренажерных залов за небольшую наклейку с логотипом компании предоставит скидку 20%.

"Акция действует, вы можете взять у нас наклейку, разместить на своем автомобиле и сфотографировать его. После этого скидка будет доступна", – ответили нам по телефону.

Сумма скидки будет зависеть от стоимости услуги. Например, если взять на полгода абонемент стоимостью 395 рублей, можно сэкономить около 80 рублей, что равно сумме налога на автомобиль.

Компания, продающая б/у запчасти, в прошлом году предлагала покупателям скидку 5% на все товары за наклейку на авто. В данный момент новые наклейки не выдаются, но те, у кого они остались, могут претендовать на снижение цены.

Сдать машину в аренду

Еще одним способом заработка, который не требует активных действий от владельца машины, будет сдача ее в аренду. Это подойдет тем, кто часто бывает в командировках или имеет несколько транспортных средств.

Стоимость проката седана типа Volkswagen Polo, Skoda Rapid или Lada Vesta колеблется в пределах 50-65$ за сутки, большинство компаний берет за свои услуги посредника от 25 до 30% этой суммы. Остальное, от 70 до 75%, достается владельцу авто. Но, как сказали в одной из компаний, цены на сайте могут отличаться от реальных в меньшую сторону из-за нехватки клиентов: "У меня BMW стоит за 70 долларов, но я могу отдать его за 50, чтобы человек не ушел к конкурентам".

Многие из выставленных для проката автомобилей не старше 2017-2018 г.в., и владельцы не хотят брать в субаренду транспорт старше 5 лет.

"Дело не в том, что эти авто плохие, просто с пандемией цены так упали, что мы машины 2018-2020 года сдаем по 25-30 долларов за сутки. Авто старше просто никто не будет брать. Опускать цену ниже не имеет смысла, во-первых, это будет невыгодно вам, во-вторых, мы не можем сдавать машину почти даром, должна быть какая-то минимальная стоимость проката", – сказали нам.

Иные же компании готовы взять автомобиль 2005-2006 г.в. и в этом году открывают на своем сайте раздел "ультраэконом" как раз для машин такого возраста. Сдавать авто планируется за 40-50 руб. за сутки, 25% из которых забирает фирма-посредник. "Эти машины наиболее востребованы", – отметили в компании.

Требования к автомобилям стандартные: техосмотр, страховка, хорошее внешнее состояние и салон, своевременное обслуживание. Что касается КАСКО, тут условия могут отличаться: в одних компаниях полное страхование обязательно, в других оставляют этот вопрос на усмотрение владельца, особенно если речь идет об автомобиле старше 5-10 лет. Во всех фирмах обязывают владельцев установить GPS-трекер – это обойдется около 100$.

"Прогнозировать, какую сумму вы получите в месяц, не можем, это зависит от пожеланий клиентов. Одна машина может выкатать 10 дней, другая – 30. Иногда клиент берет автомобиль и месяцами его продлевает", – рассказали по телефону в одной из фирм.

Сезон, когда прокатные автомобили пользуются особенным спросом, стартует обычно в начале апреля. Как рассказали во всех компаниях, куда мы позвонили, из-за закрытых границ спрос на арендные автомобили в прошлом году упал. До этого частыми клиентами прокатов были россияне, которые приезжали в Беларусь отдыхать, но сейчас их практически нет.

В компаниях не требуют, чтобы автомобиль все время находился на площадке, – владелец может забрать его, когда захочет, но он должен понимать, что может упустить клиента: "Нередко клиенты приходят к нам и выбирают те машины, которые стоят на стоянке. Хотя часто автомобили бронируют через сайт, и тогда вы сможете привезти его в течение часа сами".

Отдавая машину в прокат, владелец сталкивается с определенными рисками. Хотя клиенты несут ответственность за арендные автомобили и большинство старается обращаться с ними аккуратно, люди есть разные. Фирма, оказывающая услуги проката, не несет никаких обязательств по отношению к хозяину авто, в случае возникновения проблем разбирательства с арендатором лягут на плечи собственника.

"Мы не сдаем в аренду машины людям с маленьким стажем, у нас есть "черные списки" клиентов, но, как вы понимаете, это тот вид деятельности, где может быть всякое. На практике проблем со штрафами, камерами и прочим у арендодателей не бывает. Клиенты обычно оплачивают все штрафы сами, в крайнем случае у вас есть договор, который вы сможете предоставить в ГАИ. В случае аварии ремонт машины оплачивает страховая. Пробеги у нас небольшие. Что касается текущего ремонта, если это свежий автомобиль, те же KIA Rio, Hyundai Solaris обычно до 100-150 тысяч километров проезжают без проблем, максимум, что меняют хозяева, – масла и фильтры".

Что касается угона сданного в прокат автомобиля, то, по словам работников, такие случаи в нашей стране были, но происходят они не так часто, интересуют угонщиков в основном дорогие автомобили.

"Через 3 года в такси новый автомобиль может потребовать замены двигателя"

Что касается сдачи автомобиля в такси, несмотря на заманчивые расценки – за автомобиль 2018 г.в. арендаторы берут от 250 до 350 руб. в неделю, – обычному человеку, имеющему один автомобиль, заниматься этим будет вряд ли выгодно.

Относительно высокая стоимость аренды компенсируется большим количеством проблем. Во-первых, после нескольких лет в такси автомобиль будет в плохом состоянии. Во-вторых, процесс подготовки и аренды потребует затрат и усилий. В-третьих, на рынке Беларуси достаточно крупных фирм, которые владеют парком автомобилей, специально подготовленных под такси, обслуживаемых на партнерских или своих СТО, поэтому ремонт для них выходит дешевле.

"В такси приветствуются экономичные и недорогие в обслуживании машины, поэтому в там много транспорта с газовым оборудованием. За 2 года в такси новый автомобиль превращается в очень плохой автомобиль, через 3 года может даже потребоваться замена двигателя", – рассказал нам один из владельцев.

Многие владельцы компаний сейчас предпочитают покупать для работы новые автомобили: первые годы они редко ломаются, соответственно практически не простаивают, в то время как автомобили с пробегом во время работы в такси начинают мучить собственников постоянными мелкими и не очень поломками. Бизнесмены говорят, что желающих подработать на арендном автомобиле достаточно, но все ищут авто подешевле и относятся к ним откровенно наплевательски.

"Найти арендатора сейчас можно – сложно найти человека, который будет работать на машине длительное время и относиться к ней бережно. Водители постоянно меняются, приходится быстро искать новых, потому что, если машина стоит, владелец не зарабатывает. Я думаю, что с учетом налогов, ремонта и других затрат человек, который не планирует этим заниматься на постоянной основе, вряд ли что-то заработает", – считает владелец автомобилей-такси.

Объявлений в интернете о том, что службы такси готовы взять в аренду авто физических лиц, мы не нашли. Поэтому обратились в одну из крупных компаний, где нам дали номера телефонов партнеров, которым мы предложили автомобиль Geely.

"В неделю вы можете получать 150 рублей, дороже эту машину не сдашь. Если бы был VW Polo, его можно было бы отдать за 200 рублей в неделю. Если переоборудовать машину на газ, можно получить 200 рублей и за Geely, но этот вариант потребует вложений. Дело в том, что это не экономичная машина, к тому же водители сейчас избалованы новыми авто, у водителей эта марка не пользуется популярностью", – рассказали нам в фирме.

Как отметил сотрудник, в качестве временной подработки такой вариант рассматривать не стоит, так как машину нужно оборудовать под такси, к тому же прогнозировать, какую сумму ты получишь за месяц, невозможно. Всего в такси свежая машина без особых проблем и поломок сможет проработать 3-4 года.

Наш вердикт

Пять лет назад собственники авто могли заработать, только сдав свой транспорт в прокат. Теперь белорусам стал доступен доход от размещения рекламы..

Больше шансов заработать у владельцев новых авто – их чаще выбирают для рекламы и готовы взять в аренду в любой фирме. Собственники 10-15-летних машин, если авто в хорошем состоянии, также могут воспользоваться возможностью, но заработки будут ниже. Вышеперечисленные способы подходят для тех хозяев, которые не планируют превращать свою машину в источник дохода и собираются впоследствии ею пользоваться.

Что касается способа "отдать в такси", то физическим лицам для временного заработка он не подойдет из-за сложностей в подготовке и того, что техническое состояние автомобиля значительно ухудшится.

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