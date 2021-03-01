Первая белоруска с COVID-19 рассказала, как пережила «коронавирусный год» 1.03.2021, 11:48

27 февраля 2020 года в Беларусь официально пришел коронавирус.

1 марта стало известно, что он появился после Минска и в Витебске. Первой гражданкой Беларуси, у которой выявили COVID-19, стала витебский дизайнер одежды, сотрудница мехового комбината Татьяна Ефремова. Она ездила в рабочую командировку в итальянский Милан, вернулась домой, сдала анализы — и ее вместе с семьей, контактами первого уровня, срочно госпитализировали. Tut.by спросил Татьяну, как для нее прошел этот год.

Татьяна Ефремова — ведущий художник-модельер Витебского мехового комбината (кстати, она работает здесь всю жизнь, с перерывами на четыре декретных отпуска), основатель собственного модного бренда T. Efremova, член Белорусского союза дизайнеров и Белорусской палаты моды, победитель и лауреат различных конкурсов моды.

— Татьяна, год назад вы рассказывали, что после выписки друзья обещали: «Когда это все закончится и ты приедешь в Минск, мы искупаем тебя в шампанском!» Искупали-то?

— Да! — смеется Татьяна. — Меня тогда зна-а-атно полили шампанским!

В 2020-м Татьяна лечилась больше месяца. С 29 февраля по 16 марта находилась в областной инфекционной больнице — в изолированном боксе. В соседней палате на карантине были ее муж и четверо сыновей. Затем семью выписали, а Татьяну перевели в отделение реабилитации «Крупенино» под Витебском. Домой она вернулась в начале апреля.

— Из «Крупенино» меня забирал родственник. И было ощущение, что я легла в больницу в одной стране — а вышла из нее уже совсем при других обстоятельствах, — вспоминает Татьяна Ефремова. — Люди носили маски, перчатки, соблюдали дистанцию в 1,5 метра, обрабатывали руки антисептиками. И казалось, что для горожан это уже привычные вещи. А мне в первый день было страшно даже зайти в магазин. В больнице же я была изолирована от всех, видела там только врача и санитарок. А тут словно переходишь из вакуума в новую, неизвестную жизнь. Ты жил-жил в какой-то своей сложившейся системе координат, и тут вдруг — бах! — ее поменяли. И был страх сделать туда первый шаг.

Но вместе с тем Татьяна испытала счастье: она наконец увидела и обняла мужа, сыновей. А еще смогла наслаждаться прогулками: в инфекционной больнице она видела мир только в окно, а на реабилитации — лишь выходила дышать на балкон.

— Я вернулась в семью, с которой никогда в жизни так надолго не расставалась. И каждое обыденное действие — совместный ужин или завтрак, прогулка — переживала как что-то особенное и ценное.

— Осенью пришла вторая волна коронавируса. Не было страха снова заболеть?

— Я понимаю, что эта возможность существует. Медики уже говорят и про третью волну коронавируса. Поэтому хожу в маске, соблюдаю все меры профилактики. Осенью очень тяжело болела свекровь, слава Богу, выздоровела. Были в нашей семье и потери из-за коронавируса. А мужу приходится беречься особо: 10 лет назад ему сделали пересадку сердца. С детьми, к счастью, все хорошо, они здоровы.

Из приятных событий, делится Татьяна, был переезд:

— Эта радость как раз произошла на Новый год. Несмотря на все трудности, удалось доделать ремонт и переехать в новую квартиру.

Дизайнер чувствует себя востребованной и в творчестве:

— Сделали совместный проект с Belarus Fashion Week: три витебских дизайнера — я, Марина Давыдова и Наталья Балашевская — разработали рисунки платков — с печатью на шелке. В нем участвуют женщины разного возраста. Этот проект о том, что каждая женщина уникальна и красива. Участвую в благотворительном проекте в поддержку центра помощи диким животным «Сирин» — деньги за съемки переводят на его счет. Еще меня пригласили в жюри II Открытого конкурса национальных культур, творчества и красоты «Грация International», финал которого пройдет 18 марта в Витебске.

Но самое главное, считает Татьяна Ефремова, — это здоровье близких и умение принимать с благодарностью даже маленькие радости, которые дарит жизнь:

— Я давно научилась ценить мгновение, радоваться тому, что происходит с тобой здесь и сейчас. В этом году уверенность в том, что надо жить именно так, только укрепилась.

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