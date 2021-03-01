Российский политолог о протестах в Беларуси: Сыграет роль сезонный фактор 1.03.2021, 11:58

Фото: ТАСС

Андрей Колесников считает, что протесты никуда не денутся, это перманентный процесс.

Российский политолог, эксперт Центра Карнеги Андрей Колесников рассказал «Радыё Свабода» о влиянии белорусских протестов на события в России, а также дал прогноз развития событий в Беларуси.

– Насколько протесты в Беларуси влияют на протестные настроения в России, на действия власти и оппозиции? То, что власти России используют авторитарные практики Лукашенко – известная вещь, а вот насколько востребован сейчас опыт белорусского мирного протеста в России?

– Думаю, что опыт не копируется, но определенно вдохновляет, в том числе с точки зрения технологий, которые выдумываются на ходу. В Беларуси дворовое сопротивление, в России фонарики возникли, это, по сути, дворовое сопротивление тоже. Россию, как ни странно, сложнее раскачать, потому что большая страна и слишком много стран внутри одной страны. Хотя протесты в связи с Навальным показали, насколько может расшириться география именно гражданского протеста.

И тут тоже сходство с белорусским протестом – никто не делал никаких насильственных действий, не бил витрины. Когда «наши начальники» сравнивают протесты и жестокое поведение полиции где-то в Европе и США, это абсолютно некорректно, потому что никто не поджигает машины, не бьет витрины, не берет штурмом местный Капитолий. Это абсолютно разные типы протеста.

Это мирное сопротивление, абсолютно иная политическая культура. И в этом смысле, как выяснилось, белорусы и русские действительно братские народы, как и братские силовики, которые готовы проявлять феерическую жестокость, потому что строение политического режима развязывает им руки. В этом ужас, они имитируют друг друга, поскольку видят, что такие методы срабатывают, что можно так продолжать дальше и управлять. Беларусь большой пример дала российским силовикам.

– «Зима ваша, весна наша». В Беларуси в последнее время популярен лозунг польской «Солидарности». Какой вам видится белорусская политическая весна? А российская весна?

– Трудно сказать, дело не в сезоне, хотя выходит легче, когда тепло. Но и силовикам это облегчает задачу. Дело в конкретных причинах и даже триггерах, поводах для протеста. В России таких поводов не видно, кроме наступления тепла. Парламентские выборы в начале сентября – повод для возможных протестов, это опасный момент для власти.

Я думаю, что в Беларуси сыграет роль сезонный фактор, но нужен очень конкретный триггер. В России никто не вышел после «обнуления» Путина, после отравления Навального, и то, что происходило в январе и феврале — это был отложенный протест, накопленная неудовлетворенность, которые готова была вырваться с каким-то триггером. Им стал арест Навального и фильм о дворце Путина. Таким образом, когда появятся триггеры, протесты начнутся, потому что они никуда не делись, это перманентный процесс.

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