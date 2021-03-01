Воскресные акции солидарности с белорусами прошли во многих городах Европы
- 1.03.2021, 12:31
Нас поддерживает весь мир!
Воскресные акции солидарности с белорусами прошли в городах Европы. Телеграм-канал «Баста» сделал подборку акций:
Локерен, Темсе. Пикеты в поддержку Насти Перевозчиковой и других гомельских активистов-политзаключенных.
Кельн. Акция в поддержку политзаключенных в Беларуси совместно с Amnesty International.
Стокгольм, Гётеборг. Акции в поддержку стачкома Беларуськалия и политзаключенных.
Быдгощ, Торунь. Жыве Беларусь.
Бело-красно-белые ручейки собираются в море. Беларусы из Гданьска с надеждой и мечтой шлют привет на Родину.