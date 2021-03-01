закрыть
1 марта 2021, понедельник, 14:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Воскресные акции солидарности с белорусами прошли во многих городах Европы

  • 1.03.2021, 12:31
Воскресные акции солидарности с белорусами прошли во многих городах Европы

Нас поддерживает весь мир!

Воскресные акции солидарности с белорусами прошли в городах Европы. Телеграм-канал «Баста» сделал подборку акций:

Локерен, Темсе. Пикеты в поддержку Насти Перевозчиковой и других гомельских активистов-политзаключенных.

Кельн. Акция в поддержку политзаключенных в Беларуси совместно с Amnesty International.

Стокгольм, Гётеборг. Акции в поддержку стачкома Беларуськалия и политзаключенных.

Быдгощ, Торунь. Жыве Беларусь.

Бело-красно-белые ручейки собираются в море. Беларусы из Гданьска с надеждой и мечтой шлют привет на Родину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Пишите письма крупным почерком
Пишите письма крупным почерком Ирина Халип
И это все о нем
И это все о нем Андрей Санников
Цены пошли в атаку на режим
Цены пошли в атаку на режим Константин Скуратович
Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип