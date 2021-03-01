В Британии «потеряли» одного из первых больных бразильским штаммом коронавируса 1.03.2021, 13:07

фото: GettyyImages

Параллельно пытаются найти всех пассажиров рейса, прибывшего из Сан-Пауло.

В Британии пытаются найти одного из шести первых больных «бразильским» штаммом коронавируса.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Sky News.

В Британии обнаружили всего шесть случаев бразильского штамма - три в Англии и три в Шотландии.

В Англии два из обнаруженных случаев - из одной семьи, в которой один человек в феврале вернулся из Бразилии. Личность третьего больного оказалась неизвестной, так как человек не заполнил регистрационную карточку перед тестом.

Тест обработали 14 февраля и его вероятно сдали за день или два до этой даты или дома, или в местном центре массового тестирования. Поэтому всех людей, которые сдали тест 12-13 февраля и не получили свой результат, или знают, что не заполнили регистрационную карточку, просят сообщить о себе.

Параллельно пытаются найти всех пассажиров рейса, прибывшего из бразильского Сан-Пауло транзитом через Цюрих в Лондон 10 февраля, потому что с высокой вероятностью человек мог быть пассажиром этого самолета.

В Шотландии все три случая известны - штамм обнаружили у людей, вернувшихся из Бразилии в Абердин в феврале. После того, как им пришли положительные тесты, с остальными пассажирами самолета также сконтактировали.

Бразильский штамм считается более заразным и более устойчивым к уже существующим вакцинам от коронавируса.

Напомним, Великобритания для защиты от новых штаммов коронавируса ввела обязательную самоизоляцию в отеле за свой счет для всех, кто прибывает из 33 стран «красной зоны».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».