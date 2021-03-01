США примут дополнительные меры против военной хунты в Мьянме 2 1.03.2021, 13:41

фото: The insider

Советник президента по национальной безопасности заявил, что Вашингтон солидарен с мирными демонстрантами.

США готовят дополнительные меры в отношении виновных в гибели мирных демонстрантов во время протестов в Мьянме. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, опубликованном на сайте Белого дома 28 февраля, пишет сайт «Гордон».

Он заявил, что США встревожены насилием сил безопасности Мьянмы против мирных демонстрантов.

«США солидарны с народом Мьянмы, который продолжает смело заявлять о своих стремлениях к демократии, верховенству права и уважению прав человека. Мы продолжим тесно координировать свои действия с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, чтобы привлечь к ответственности виновных в насилии и укрепить нашу поддержку народа Мьянмы. С этой целью мы готовим дополнительные меры, чтобы возложить дополнительные расходы на тех, кто несет ответственность за эту последнюю вспышку насилия и недавний переворот. В ближайшие дни нам будет чем поделиться», – заявил он.

В результате разгона участников акции протеста против переворота в Мьянме 28 февраля по меньшей мере 18 человек погибли, более 30 ранены, сообщали в ООН.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию» и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались акции протеста. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 4 февраля власти Мьянмы поручили ввести блокировку Facebook и его сервисов для «сохранения стабильности» в стране.

14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

20 февраля сотни людей вышли на демонстрацию в поддержку работников департамента внутреннего водного транспорта, которые столкнулись с давлением властей. В ходе акции протеста два человека были убиты и 20 получили ранения.

Социальная сеть Facebook удалила страницу вооруженных сил Мьянмы на следующий день после убийств митингующих на акциях протеста против переворота.

22 февраля в Мьянме несогласные с захватом власти военными устроили всеобщую забастовку.

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