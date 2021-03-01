Ученые раскрыли тайну исчезновения мамонтов 1.03.2021, 14:35

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Изменение климата сыграла важную, но не решающую роль.

Австралийские специалисты из университета Аделаиды выполнили компьютерное моделирование взаимодействия шерстистого мамонта с людьми и климатом на основе данных, полученных из окаменелостей и древней ДНК. Находки показали, что потепление климата заставило мамонтов мигрировать дальше на север, сократив их среду обитания примерно в 10 раз. Впрочем, и этого пространства было достаточно для выживания вида. Но люди, добравшись до этих мест, нанесли мамонтам решающий удар, пишет «Вокруг света. Украина».

Команда смоделировали позднюю историю популяции шерстистых мамонтов — от 21000 лет назад до их окончательного исчезновения 4000 лет назад. Результаты опубликованы в предпечатном сообщении на сайте BioRxiv.

Модель учитывала изменения климата и его влияние на растительность, а также возможные перемещения людей-охотников. Было проанализировано 90 000 вариантов с различными переменными, такими как разная интенсивность охоты людей на мамонтов в разное время. При исключении из модели фактора людей-охотников мамонты доживали до наших дней.

Модель также показала, что в нескольких отдаленных местах на севере Евразии шерстистые мамонты выжили дольше, чем думают в настоящее время. Это позволяет проверить ее точность в ходе полевых изысканий.

Шерстистые мамонты были широко распространены в северном полушарии от Испании до Аляски во время последнего ледникового периода — примерно от 100 до 15 тысяч лет назад. Но глобальное потепление привело к сокращению их среды обитания в Северной Сибири и на Аляске, а охота сократила ее еще сильнее, до двух островов: Врангеля в Северном Ледовитом океане и Святого Павла в Беринговом море.

Группа на острове Врангеля прожила еще 7000 лет и вымерла по причинам близкородственного скрещивания, порожденного небольшим размером популяции, ограниченном ресурсами острова. А популяция острова Святого Павла, в конце концов, вымерла из-за отсутствия пресной воды, что было установлено исследованием 2016 года.

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