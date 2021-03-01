Еврокомиссия планирует представить проект «паспорта вакцинации» 1.03.2021, 14:49

Проект может появиться уже в этом месяце.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в марте хочет представить предложение по "цифровому зеленому паспорту" для людей, которым была сделана прививка от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское издание Kurier.

"Для успеха цифрового зеленого паспорта нам нужна поддержка всех государств-членов. Вы в Германии также должны создать для этого условия", - сказала фон дер Ляйен в своей речи перед членами ХДС/ХСС в Европейском парламенте в понедельник.

На прошлой неделе на саммите ЕС лидеры согласовали общий подход к внедрению к лету сертификата вакцинации, который будет действовать во всей Европе, и поручили Европейской комиссии техническую разработку.

Цель состоит в том, чтобы вакцинированные лица могли доказать свою иммунизацию защищенным от подделки способом. Это можно сделать, например, с помощью документа с QR-кодом, который можно носить с собой на бумаге или в смартфоне, как билет на поезд.

С этой целью национальные системы 27 стран ЕС должны быть связаны между собой.

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