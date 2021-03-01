Ученые выяснили причину эволюции людей 5 1.03.2021, 16:24

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Специалисты изучили данные 70 тысяч человек.

Австралийские ученые в ходе проведенного исследования установили причину, по которой люди продолжали эволюционировать. Выводы делались объединенной командой экспертов по итогам анализа скелетов, пишет lenta.ua.

Суммарно исследователи изучили останки порядка 70 тысяч человек. Их интересовало, каким образом происходило распространение древних заболеваний. Отличительными чертами той или иной инфекции являлись следы, оставшиеся на костях. Патогены при попадании в организм могут убить носителя или не провоцировать летальный исход. Таким образом вирусы учатся выживать, размножаться, а затем и распространяться. Туберкулез, трепонематозы и проказа выступают примерами инфекций, при которых смерть не наступает мгновенно.

Упомянутые недуги в состоянии оставлять следы, сохраняющиеся примерно у 200 поколений. После анализа всех данных эксперты пришли к заключению, что эволюция человека являлась необходимой для того, чтобы у организма развилась способность защищать себя от патогенов.

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