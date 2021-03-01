закрыть
2 марта 2021, вторник, 0:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Фанаты «Сморгони» будут бойкотировать матчи команды

1
  • 1.03.2021, 16:58
  • 1,024
Фанаты «Сморгони» будут бойкотировать матчи команды

Народ – чемпион!

Фан-сектор «Сморгони» будет бойкотировать матчи команды из-за политической ситуации в стране, пишет «Трибуна».

«Фанатами «Сморгони» принято решение отказаться от активной поддержки на домашних, а также выездных матчах команды, в связи с репрессиями и политической обстановкой в стране. Народ – чемпион! Жыве Беларусь!» – заявили фанаты.

Ранее о бойкотировании матчей команды сообщили фанаты футбольных клубов: высшей лиги – БАТЭ, «Слуцка», брестского «Динамо», «Немана», «Шахтера», «Витебска», «Торпедо-БелАЗа», «Минска»; первой лиги – «Молодечно», «Днепра», «Гранита»; минского «Торпедо», хоккейного минского «Динамо», волейбольного «Западного Буга».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пишите письма крупным почерком
Пишите письма крупным почерком Ирина Халип
И это все о нем
И это все о нем Андрей Санников
Цены пошли в атаку на режим
Цены пошли в атаку на режим Константин Скуратович
Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип