В Борисове смыло «генеральскую дорогу» 5 1.03.2021, 17:23

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фото: ex-press.by

Каких-либо работ по устранению проблемы не ведется.

Поток воды напротив строительной площадки в нескольких местах вымыл ямы на объездной "генеральской" дороге Борисова. Еще до 26 февраля система дренажа кое-как справлялась с отводом воды, а после часть дороги попросту смыло потоком воды и грязи, пишет ex-press.by.

Состояние дороги можно оценить по видео, которое изданию прислали читатели.

Водители пишут, что даже грузовики с опаской переезжают этот участок дороги, а для легковушек это и вовсе серьезное испытание.

Каких-либо работ по устранению проблемы пока не ведется.

фото: ex-press.by

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