закрыть
2 марта 2021, вторник, 0:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Борисове смыло «генеральскую дорогу»

5
  • 1.03.2021, 17:23
  • 5,090
В Борисове смыло «генеральскую дорогу»
фото: ex-press.by

Каких-либо работ по устранению проблемы не ведется.

Поток воды напротив строительной площадки в нескольких местах вымыл ямы на объездной "генеральской" дороге Борисова. Еще до 26 февраля система дренажа кое-как справлялась с отводом воды, а после часть дороги попросту смыло потоком воды и грязи, пишет ex-press.by.

Состояние дороги можно оценить по видео, которое изданию прислали читатели.

Водители пишут, что даже грузовики с опаской переезжают этот участок дороги, а для легковушек это и вовсе серьезное испытание.

Каких-либо работ по устранению проблемы пока не ведется.

фото: ex-press.by
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пишите письма крупным почерком
Пишите письма крупным почерком Ирина Халип
И это все о нем
И это все о нем Андрей Санников
Цены пошли в атаку на режим
Цены пошли в атаку на режим Константин Скуратович
Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип