Исследование: В Испании иммунитет к COVID-19 есть у пятой части населения 2 1.03.2021, 17:54

Речь идет о тех, кто или был привит, или уже перенес болезнь и получил антитела для борьбы с вирусом.

В Испании коллективный иммунитет к коронавирусу есть почти у 20% населения.

Таковы данные исследования ведущего испанского эпидемиологического общества (SEE), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Так, по данным исследования, 19% населения имеют иммунитет к коронавирусу, в целом это 9,7 млн человек.

Речь идет о тех, кто или был привит, или уже перенес болезнь и получил антитела для борьбы с вирусом.

По предварительным оценкам Института здоровья Карлоса III, 4,7 миллиона человек имели антитела к вирусу.

Еще два миллиона человек получили иммунитет с осени, а три миллиона человек получили вакцину.

Джоан Кайла, пресс-секретарь по Юго-Восточной Европе, заявила испанскому медицинскому изданию Redacción Médica, что к лету этот показатель в идеале должен достичь 70% населения.

Это позволило снизить число случаев коронавируса, а туристической индустрии снова открыться.

Кайла сказала, что тем, кто перенес вирус, следует подождать полгода, пока им не поставят диагноз, прежде чем они смогут получить прививки. Те, у кого не было вируса, должны иметь приоритет в получении вакцины.

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