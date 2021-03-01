Какой будет погода в Беларуси на неделе 1.03.2021, 22:23

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Весна наступила, но зима не сдается.

В первый день календарной весны на фоне области повышенного атмосферного давления в основном обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха в разгар дня +3…9 °С. А вот к концу недели вновь похолодает, в выходные даже обещают снег. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

2 марта, во вторник, на большей части территории страны будет без осадков, лишь днем по северо-востоку местами пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3, максимальная днем +3…9 °С.

В среду, 3 марта, Беларусь останется в области повышенного атмосферного давления, облаков станет меньше, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, по северо-востоку страны порывистый. Температура воздуха ночью −4…+1 °С, днем +3…10 °С.

4 марта, в четверг, ночью погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, в утренние и дневные часы скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Увеличится и уплотнится облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории страны кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью −3…+3 °С, днем +2…8 °С, по югу до +11 °С.

5 марта, в пятницу, ситуация в атмосфере изменится. Через территорию Беларуси ожидается перемещение холодного фронтального раздела. Ночью на большей части территории, днем местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по югу с дождем. Ветер северо-западный ночью умеренный, днем порывистый. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…7 °С, по югу 0…+1 °С, максимальная днем −3…+3 °С.

В предстоящие выходные ожидается зимний характер погоды. В отдельных районах страны пройдет небольшой кратковременный снег.

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