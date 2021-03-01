Брестский правозащитник Владимир Величкин уехал из Беларуси 1 1.03.2021, 19:47

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Владимир Величкин

Правозащитник покинул страну после очередных обысков.

Брестский правозащитник Владимир Величкин уехал из Беларуси, сообщает "Радио Свобода". Произошло это через три дня после очередных обысков. Еще раньше выехали за границу два его волонтёра.

Величкин говорит, что решение об эмиграции стало для него вынужденным и далось трудно. Правозащитной деятельностью он занимался с 1998 года. За это время на него неоднократно оказывалось давление со стороны властей.

"Сегодня я на вынужденной "дистанции", — рассказывает правозащитник. — Также помогаю всем тем, с кем был в контакте раньше".

Нынешнее место своего пребывания Владимир Величкин раскрывать не стал. Он проходит карантин. В Беларуси у Величкина осталась жена.

"Как только станет известно, что с моим делом, или оно будет закрыто, сразу же вернусь, — продолжает правозащитник. — Я не в том возрасте, чтобы начинать новую жизнь на чужбине".

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