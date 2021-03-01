Вывоз драгоценных металлов из России удвоился 8 1.03.2021, 19:56

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А нефтяная игла ослабла.

Коронавирус в 2020 году затормозил всю мировую экономику. Соответственно снизился и российский экспорт. Какие выводы можно сделать, сопоставив разные скорости снижения экспорта по отдельным отраслям российской экономики?

Общая картина, которую дает статистика, следующая: в 2020 году российский экспорт обвалился на 20,7%. Страна потеряла $88,1 млрд экспортных доходов, пишет mk.ru.

Впечатляет — такого падения не было пять лет. Но есть и другая сторона, все познается в сравнении. В предыдущий кризисный год — 2015-й — российский экспорт падал и вовсе на 31,1%, в следующем падение продолжалось — еще минус 16,8%, зато в 2017 году он воспрянул и вырос сразу на 25,1%, в 2018 году рост экспорта продолжился — плюс 25,6%, в 2019-м было неглубокое снижение на 5,7%.

Налицо резкий разброс. Чем-чем, а стоимостной стабильностью российский экспорт точно не отличается. Почему? Учитывая условную монокультурность российского экспорта, решающее значение имеет динамика среднегодовых цен на нефть. А здесь с 2013 года происходило падение, распространившееся и на 2015, и на 2016 годы, после чего в 2017 году цены на нефть сменили вектор динамики, в 2018-м рост продолжился, в 2019-м произошло снижение и в 2020-м — очередной обвал. Так что общая статистика динамики экспорта подтверждает его нефтецентричность.

Если же углубиться в отраслевую статистику экспорта на картине появляются новые краски. Резче всего падение затронуло как раз экспорт топливно-энергетических товаров, таких как нефть, газ и уголь. Здесь падение составило 36,4%. Но, учитывая, что общее падение экспорта было не столь глубоким — 20,7%, — в российском экспорте снизилась доля углеводородов: если в 2019 году она составляла 62,1%, то в 2020-м — 49,6%. На нефтяной игле все еще сидим, но в 2020 году не так плотно, как обычно.

Есть отрасли, показавшие в 2020 году положительную динамику. Абсолютный рекорд поставил экспорт драгоценных металлов и камней — плюс 99%, их вывоз почти удвоился. Рост такой, что требует объяснения. На официальном уровне его, однако, никто не дает. А это подтверждает предположение о том, что драгоценный экспорт подстегнули на властном уровне с тем, чтобы компенсировать падение доходов от экспорта тех же углеводородов.

Есть и другие экспортеры-ударники. В 2020 году, несмотря на кризис, существенно вырос российский экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья — на 19,6%, а также текстиля, текстильных изделий и древесины — на 8,6%. Но это еще не самый впечатляющий показатель российской конкурентоспособности. Объем поставок несырьевых неэнергетических товаров из России за рубеж в 2020 году, как сообщает Российский экспортный центр, составил $161,3 млрд, рост на 4% по сравнению с 2019 годом. Основными покупателями этой продукции стали Китай, Казахстан, Беларусь, Турция и Нидерланды.

Есть у российского несырьевого и неэнергетического экспорта 2020 года одна специфическая особенность. По данным таможенной службы, правда, только за 9 месяцев прошлого года (более свежие итоги пока не подведены), в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом сократился российский экспорт вооружений и боеприпасов. Здесь свою роль точно сыграл коронавирус: генералы не перепоручили эпидемии выполнять их работу. Дело в том, что современное оружие онлайн не покупают. Но как только эпидемия отступит, российское оружие вернется на рынок.

2020 год показал, что Россия может снизить свою зависимость от экспорта энергоресурсов и от цен на них. Но эту тенденцию не стоит переоценивать. Во-первых, она проявилась не столько благодаря успехам проводимой в этом направлении политики, сколько в силу объективных кризисных явлений на мировых рынках. Во-вторых, если цены на нефть пойдут вверх, доля соответствующих отраслей в российском экспорте увеличится. В-третьих, о том, что Москва продолжает делать ставку на экспорт нефти, говорит, в частности, тот факт, что на последних неофициальных консультациях между Саудовской Аравией и Россией, проходивших 22 февраля, как сообщают СМИ, позиции сторон по поводу ближайших перспектив сделки ОПЕК не совпали. Саудовская Аравия выступает за сохранение прежних ограничений добычи нефти, Россия же за их некоторое смягчение.

Нефтяная игла все там же.

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