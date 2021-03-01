В Варшавской галерее Кардегарда пройдет выставка белорусских фотокорреспондентов 1 1.03.2021, 20:09

фото: nn.by

Семь фотографов покажут свои работы с протестов в Беларуси.

С 4 по 25 марта в Варшавской галерее Кардегарда пройдет выставка «Беларусь: Марш свободы». Инициатором выставки выступил Европарламент, а шефство над ней взял телеканал «Белсат».

Фотовыставка «Беларусь: Марш свободы» отражает события последних шести месяцев в Беларуси с взгляда ведущих белорусских фотожурналистов, сотрудничающих с «Белсатом» и другими независимыми белорусскими СМИ: Юлии Шабловской, Александра Васюковича, Дарьи Буракиной, Надежды Бужан, Андрея Ланкевича, Леси Пчелки и Ольги Шукайло. Как говорят организаторы выставки, авторы фотографий оказались в двойной роли: журналиста и гражданина.

«Они заангажированы журналистами и артистами; как никогда раньше, уверены в себе и с гордостью за свое общество. Мы также у них попросили «добавить» для нас всего контекста: кого они встречают на улице, как они себя чувствуют, безопасно ли, как изменилась их жизнь за последние месяцы. Мы также спросили, что им пожелать. Здесь они согласны: свободная страна, свободная Беларусь», – объясняет Иоанна Киновска, куратор выставки.

Организатором выставки является Европейский парламент, который 16 декабря прошлого года наградил демократическую оппозицию в Беларуси премией имени Сахарова.

«Премия имени Сахарова – наивысшая оценка за деятельность в области прав человека, которой награждает Европейский Союз. Цель нашей выставки – почтить лауреатов премии 2020 года и одновременно показать, что Европа поддерживает их и помнит их драматическую борьбу за основные ценности, такие как честные выборы», – подчеркивает Яцек Сафута, директор офиса Европейского парламента в Польше.

Профессор Рафал Вишневский, директор Национального культурного центра, в котором пройдет выставка, говорит, что возглавляемое им учреждение на протяжении многих лет активно работает над диалогом между польской культурой и культурами стран Центральной и Восточной Европы, поддерживает художников из соседних стран, в том числе и Беларусь. Белорусы являются гостями многочисленных мероприятий и стипендиатами инициированной Национальным центром культуры программы Министерства культуры «Gaude Polonia»:

«С начала общественных протестов в Беларуси судьба ее граждан, особенно творцов и художников, находится в нашем сердце, поэтому в знак солидарности мы участвуем в организации выставки».

Выставку работ белорусских фотографов можно посетить 4-25 марта 2021 года, со вторника по воскресенье, с 11:00 до 19:00 в Кардегарде – галерее Национального культурного центра, который находится на улице Краковское предместье 15/17 в Варшаве. Партнеры выставки: Министерство культуры и национального наследия, Национальный центр культуры и галерея Кардегарда. «Белсат» является главным медийным партнером выставки.

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