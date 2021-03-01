ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире3
- 1.03.2021, 20:15
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Об этом заявил генеральный директор организации.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией впервые за семь недель. Об этом заявил в ходе брифинга генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РБК.
«Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается», — сказал глава ВОЗ.
По его словам, рост числа заражений отмечен в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.