Россия в восемь раз обогнала Евросоюз по темпам роста цен на продукты 2 1.03.2021, 21:12

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Не отстает от России по росту цен и Беларусь.

Продовольственная инфляция в России в январе 2021 года составила 8,2% в годовом выражении, в то время как в странах Евросоюза (ЕС) потребительские цены на продукты питания выросли на 1,1%, говорится в материалах Росстата, передает finanz.ru.

По данным Росстата, в целом индекс потребительских цен увеличился в России в январе на 5,2% в годовом выражении и на 0,7% в месячном выражении, в ЕС - на 1,2% в годовом выражении и на 0,3% - в месячном.

Отмечается, что в январе 2021 г. среди рассматриваемых стран наибольший прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в Армении (2,2%), Турции (1,7%), Германии (1,4%), по сравнению с январем предыдущего года - в Турции (15%), Кыргызстане (10,1%) и Беларуси (7,7%).

В январе в большинстве стран Европейского союза наблюдалось повышение потребительских цен на продукты питания. По сравнению с предыдущим месяцем наиболее значительный прирост цен среди стран ЕС на продукты был зафиксирован в Чехии (3%), Германии (2,6%), Польше (2%), отмечает ведомство. «По сравнению с предыдущим месяцем в январе 2021 г. в ЕС наиболее заметно возросли потребительские цены на овощи; масла и жиры; рыбу и морепродукты», - указывают в Росстате.

Отмечается, что в России рост цен на овощи составил 6,3% в месячном выражении, в среднем по ЕС - 3,7%. Овощи более всего подорожали в Чехии (на 10,3%), Германии, Литве, Венгрии, Польше (на 5,5-7,7%); масла и жиры - в Дании (на 12,3%), Эстонии, Чехии, Литве (на 3,1-4,4%).

В России рост цен на рыбу и морепродукты составил 0,8% в месячном выражении, в ЕС - на 1,3%. Цены на рыбу и морепродукты значительнее всего увеличились в Чехии (на 7,2%), Финляндии и Эстонии (на 3,5%).

Цены на фрукты увеличились в России на 2,3% (в среднем по ЕС цены на фрукты не изменились), хлебобулочные изделия и крупы, а также на мясо и мясо- продукты - на 0,6% (в ЕС - на 0,3% и 0,4% соответственно). Молочные изделия, сыры и яйца подорожали в РФ на 0,3% (в странах ЕС - в среднем на 0,5%); масла и жиры - на 0,2% (в ЕС - на 1,6%); сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 0,1% (в странах Европейского Союза - в среднем на 0,7%).

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