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Я иду до конца!

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  • 1.03.2021, 23:16
  • 1,752
Я иду до конца!
фото: reuters/tut.by

Белорус изменил свою привычную жизнь, чтобы конец режима наступил быстрее.

Читатель телеграм-канала «Баста!» поделился очень важными принципами, которым он следует каждый день. Некоторым это может показаться мелочью, но если хотя-бы часть белорусов станут им следовать, это нанесет огромный удар по кошелькам Лукашенко и его прихлебателей.

«Я иду до конца!⠀

Я по максимуму не покупаю белорусские продукты, пользуюсь крамой и белсканом.

Я не покупаю белорусскую и российскую бытовую химию. Кто ищет, тот без проблем найдет турецкое мыло, польский фейри, японский порошок для стирки.

Я не заправляюсь на белорусских заправках.

Я сменил оператора связи с МТС на А1 и оператора интернета с белтелекома на А1.

Я не состою в профсоюзах.

Я не хожу в кино, смотрю фильмы в интернете.

Я не держу деньги на карте.

Я по максимуму покупаю валюту, и не имею вклад в банке.

Я подписываю актуальные петиции, и обязательно прошел протестный опрос голоса.

Я изменил свою привычную жизнь, и полгода следую новым принципам. Я иду 25 марта», - написал белорус.

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